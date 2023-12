CS-Profi glaubt, er könnte auch in anderen Shootern dominieren: „Ich kenne meine Power“

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Aktuell legt s1mple allerdings eine Pause von Counter-Strike ein . Der 26-Jährige gab im Oktober 2023 bekannt, dass er sich erstmal um einige Menschen in seinem Leben kümmern werde sowie ein paar Dokumente in Ordnung bringen müsse.

Was genau sagt s1mple? In einem Interview auf YouTube fragte Thorin, ob der „G2 Esports“-Profi Nikola „NiKo“ Kovač der beste Spieler aller Zeiten von CS:GO sein könnte. Daraufhin sprach s1mple über seine eigenen Fähigkeiten in Shootern.

In einem Interview mit dem Counter-Strike-Caster Duncan „Thorin“ Shields sagte s1mple jetzt, er glaube, seine Fähigkeiten könnten auch auf andere Shooter wie beispielsweise Call of Duty: Warzone übertragen werden.

Der E-Sportler s1mple ist einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte von Counter-Strike , doch er ist sich ebenso sicher, dass er auch gut in anderen Shootern wäre.

