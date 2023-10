CS2: Einer der besten Spieler aller Zeiten will nach Jahren als Top-Sniper die Waffe wechseln

Der E-Sportler s1mple ist einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte von Counter-Strike. Jetzt macht er eine Pause und überlegt, die AWP zur Seite zu legen.

Um wen geht es?

Oleksandr „s1mple“ Kostyljev war seit 2016 für das Team von Natus Vincere (NaVi) aktiv und gilt als einer der besten Counter-Strike-Spieler aller Zeiten. In den Jahren 2018, 2021 und 2022 wurde er dementsprechend als bester Spieler ausgezeichnet.

Der 26-jährige Ukrainer gewann mit NaVi einige prestigeträchtige Turniere, darunter das Intel Grand Slam im September 2021 sowie das PGL Major in Stockhol wenige Monate später.

Vor seiner Zeit bei NaVi spielte s1mple für die HellRaisers, FlipSid3 Tactics und Team Liquid.

Am Abend des 26. Oktobers 2023 gab s1mple auf Twitter bekannt, dass er eine Pause einlegen werde – das hatte er bereits seit längerer Zeit vor. Er müsse Dokumente fixen und sich um Menschen in seinem Leben kümmern (via Twitter).

Obendrein schrieb der Ukrainer, er habe nie darüber nachgedacht, NaVi zu verlassen und die Organisation zu wechseln, sei aber daran interessiert, sich Angebote anzusehen.

s1mple überlegt, die AWP zur Seite zu legen

Wird s1mple die Waffe wechseln? In seinem Post auf Twitter sagte s1mple nicht nur, er sei für die Angebote anderer Teams offen. Er zog außerdem in Betracht, zukünftig auf eine „Rifle“ (Gewehr) zu wechseln.

s1mple ist vor allem als AWP-Spieler bekannt und übte diese Rolle für NaVi jahrelang mit Bravour aus. Mit den Rifles sind vor allem die AK47 und die M4A1-s/ M4A4 gemeint – also vollautomatische Sturmgewehre.

Warum möchte s1mple die Waffe wechseln? Einen genauen Grund nannte s1mple nicht. In seinem Post auf Twitter schrieb der gefeierte Profi lediglich, dass sich die AWP im neuen Spiel nicht so „einflussreich“ („impactful“) anfühle, wie in CS:GO.

Einige Spieler sind der Meinung, dass es sich in CS2 frustrierend anfühle, die AWP zu spielen. Eines der größten Probleme sei dabei der sogenannte „Peekers-Advantage“, durch den das Halten eines Winkels generell viel schwieriger sei als in CS:GO (via Reddit).

Was ist Peekers-Advantage? Peekers-Advantage bedeutet, dass der Spieler im Vorteil ist, der aus einer Deckung heraus in den Schusswechsel geht, während der Spieler, der einen Winkel hält, im Nachteil ist. Wenn ihr also auf einen Gang zielt, und euer Gegner kommt plötzlich von der Seite auf diesen Gang gelaufen, dann ist dieser euch gegenüber im Vorteil.

Peekers-Advantage kann verschiedene Gründe haben. Im Fall von CS2 schreibt ein Spieler beispielsweise: „Die meisten Leute glauben, dass es an schlechten Interpolationseinstellungen oder einem Subtick liegt. Aber wir wissen es nicht genau (via Reddit).“

Ob Peekers-Advantage bei s1mples Überlegung, die Waffe zu wechseln, eine Rolle spielt, wissen wir nicht. Aber in der Community von CS2 ist das durchaus ein Faktor, der beim Spielen der AWP diskutiert wird.

Ob s1mple tatsächlich nach seiner Pause die AWP durch ein Sturmgewehr ersetzt, wird die Zukunft zeigen. Aktuell ist der Ukrainer generell nicht wirklich zufrieden mit dem Zustand des CS:GO-Nachfolgers. Erst kürzlich übte s1mple harte Kritik am Taktikshooter und sagte, ihr solltet CS2 noch nicht spielen.

