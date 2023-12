Escape from Tarkov: Arena: Spieler finden Weg, um den Spawn schon vor dem Start einer Runde zu verlassen

Escape from Tarkov: Arena ist seit wenigen Tagen für die ersten Spieler verfügbar, doch schon jetzt gibt es Wege, den Spawn frühzeitig zu verlassen.

Was ist Escape from Tarkov: Arena? Am Sonntag, dem 17. Dezember 2023, startete die Closed-Beta von Escape from Tarkov: Arena (kurz EFT: Arena). Das ist ein neuer Arena-Shooter von Battlestate Games, der in der gleichen fiktiven Stadt spielt, wie der beliebte Extraction-Shooter Escape from Tarkov.

Das Spiel ist auf dem PC spielbar und bietet verschiedene Modi, die den Fokus auf PvP legen.

Anders als bei Escape from Tarkov, welches das Genre der Extraction-Shooter und EFT-Likes maßgeblich prägte, müsst ihr in EFT: Arena keinen Loot sammeln oder von der Map fliehen.

Ihr kämpft beispielsweise in 5v5-Modi um den Sieg und tragt keinen Loot als Gewinn aus dem Match heraus.

Das Spielprinzip ähnelt dementsprechend anderen Arena-Shootern wie Call of Duty, aber mit den Hardcore-Mechaniken und dem Gunplay von EFT.

Falls ihr einen Blick auf das Spielprinzip von EFT: Arena werfen wollt, könnt ihr hier den Trailer sehen:

Escape from Tarkov: Arena gibt Launch der Closed-Beta bekannt Weitere Videos Mehr Videos für dich Hardcore-Shooter Escape from Tarkov zeigt blutige Gefechte im Teaser – Stellt neues Spiel als eigenständiges Projekt vor Autoplay

Wieso können Spieler den Spawn vor dem Start verlassen? Anders als in CoD MW3 seht ihr zum Rundenstart von EFT: Arena keine kurze Videosequenz, sondern befindet euch in einem eingezäunten Bereich, der sich nach einer kurzen Wartezeit öffnet und euch in das Gefecht entlässt.

Der Nutzer „tibrX2“ teilte auf Reddit nun ein Video, in dem er erfolgreich den Spawnbereich verlässt, bevor die Runde eigentlich startet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Zaun ist gemäß des Videos tatsächlich ein einfacher Zaun und wird nicht durch eine unsichtbare Barriere oder ähnliches ergänzt, die im Normalfall verhindern würde, dass Spieler den Spawn verlassen, ehe sie es sollen.

Dem Reddit-Nutzer gelang es demnach auf äußerst simple Weise mithilfe eines Teammitglieds den Zaun zu überwinden und sich vorzeitig auf der Map zu bewegen.

Wie könnt ihr EFT-Arena spielen? Battlestate Games rollt den Zugang zur Closed-Beta von EFT: Arena in Wellen aus.

Die erste Welle bekam am 17. Dezember Zugriff und beinhaltet Spieler, die die teuerste Version von Escape from Tarkov, die „Edge of Darkness Limited Edition“, als erstes gekauft haben.

Außerdem werden diejenigen bevorzugt Zugang erhalten, die als erstes EFT: Arena vorbestellt haben.

Während die Vorbestellung von EFT: Arena 37,00 Euro kostet, ist die „Edge of Darkness Limited Edition“ von Escape from Tarkov mit 155 Euro deutlich teurer.

EFT: Arena und der Extraction-Shooter Escape from Tarkov können beide nicht über Steam oder auf Konsolen erworben werden. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Wie kann ich Escape from Tarkov spielen und wo kann ich es kaufen?