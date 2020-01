Escape from Tarkov: Alles zur Map Zollgelände – Loot, Spawns, Taktiken

In Escape from Tarkov spielt die gute Kenntnis der Map eine große Rolle beim Überleben der Raids. Das „Zollgelände“ (Customs) gilt dabei als Anfänger-Map. Holt euch hier die Infos, die ihr braucht, um das Survival-Abenteuer auf dieser Karte zu überstehen.

Im Hardcore-Shooter Escape from Tarkov dreht sich alles um Loot, Rubel und das Überleben in einem Gebiet voller gemeiner Gegner ohne Gewissen. Gute Kenntnisse der Map sind dabei goldwert.

Um euch beim Kampf auf dem Zollgelände (englisch: Customs) ein wenig zu helfen, findet ihr hier alles nötige für einen hoffentlich erfolgreichen Raid.

Auf reddit postete der User „nuxx9“ eine aktualisierte Version der beliebten Starter-Karte. (Build 0.12.2.5485 – 13. Januar 2020)

Map für Starter: Customs – Hier sind die Exits

Warum ist das die Anfänger-Map? Der Händler Prapor bietet euch zum Start die Quest „Debüt“. Ihr müsst hier 5 SCAVs für den Waffenhändler auf dem Zollgelände erledigen. Es ist sinnvoll, das direkt zu machen, weil ihr so gleich euer Ansehen beim Händler steigern könnt .

So wurde mit der Zeit aus der Custom-Map die Starter-Karte und so einige Spieler beginnen ihr Hardcore-Abenteuer auf dem Zollgelände.

Wo sind die Extraktionspunkte? Die Map bietet 21 Extraktions-Punkte, die ingame schon auf Deutsch angezeigt werden. Damit ihr die Punkte nicht aus Versehen verwechselt, hier die Liste der rettenden Abhol-Punkte mit deutscher Übersetzung.

Es geht ganz links bei „Crossroads“ los und dann Richtung Osten weiter, bis zum letzten Punkt „Admin Gate“.

Kreuzung – Crossroads Anhängerstellplatz – Trailer Park Arbeiterbaracke auf dem Anhängerstellplatz – Trailer Park Cabin Gleis zum Hafen – Railroad to Port (Norden) Gleis nach Tarkov – Railroad to Tarkov (Süden) Schmugglerboot – Smugglers Boat RUAF Straßensperre – RUAF Roadblock Scharfschützenblokade – Sniper Roadblock Lagerhaus Nr. 17 – Warehouse 17 Fabrik Hütte – Factory Shacks Ziemlich genau der Mittelpunkt der Map Wohnheim V-Ex / Altes Straßentor – Dorms V-Ex / Old Road Gate Alte Tankstelle – Old Gas Station Lagerhaus Nr. 4 – Warehouse 4 Gleis zum Militärstützpunkt – Road to Military Base ZB-1012 – ZB-1012 Passage zwischen den Felsen – Passage between Rocks Militärbasis KP – Military Base CP ZB-1011 – ZB-1011 SCAV Kontrollpunkt – SCAV Checkpoint Abgelegene Fabrikecke – Factory Far Corner Verwaltungstor – Admin Gate

Eine Map der zahlreichen Untergrund-Kisten. Quelle: reddit – Überarbeitet von m1ksuFI.

Anfänger brauchen Kenntnisse der Map für guten Loot

In unseren Tipps für Anfänger empfehlen wir euch schon ein paar grundsätzliche Sachen für einen möglichst frustfreien Start. Ihr benötigt einige Grundkenntnisse über den Aufbau der Map, damit ihr eine Taktik für euren Raid entwickeln könnt.

Wenn ihr neu auf einer Map seid, sollte das Erkunden der Umgebung allerhöchste Priorität genießen. Um das möglichst ohne Risiko zu erledigen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Spielt als SCAV oder offline.

Warum als SCAV? Als Plünderer bekommt ihr jedes Mal ein zufälliges Loadout, das ihr bei erfolgreicher Runde in eure Kiste schieben könnt.

Nach dem Ende einer SCAV-Runde müsst ihr zwar 20 Minuten warten, bis ihr wieder plündern könnt, doch auf diese Weise lernt ihr die Karte am besten kennen, da ihr die Erlebnisse gleich mit den Orten der Map assoziieren könnt.

Und wieso dann noch Offline? Wenn ihr euch die Map mal ganz in Ruhe angucken wollt, könnt ihr das im Offline-Modus machen. Es werden auf der Karte keine Gegner erscheinen und ihr seid vor Angriffen sicher.

Die Behälter lassen sich looten, jedoch bleibt das Zeug nach der Runde nicht in eurem Inventar. Dafür gibt’s aber ein paar Erfahrungspunkte, wenn ihr den Ausgang erreicht.

In den Offline-Runden lassen sich sogar Bots aktivieren und ihr könnt euer Aiming ein wenig verbessern oder die Handhabung mit einer neuen Waffe üben.

Auf dem blauen Pfad kommt ihr ziemlich sicher über die Map.

Haltet den Kopf unten und beendet die Runde

Was ist die beste Taktik für Anfänger? Sucht euch nach dem Spawn Deckung und versucht euch zu orientieren. Die großen Fabrik-Schornsteine (Two Towers) in der Mitte, die Silos / das Kernkraftwerk im Osten, das rote Lagerhaus im Westen oder auch der Fluss sind dabei sehr hilfreich.

Wenn ihr zweimal schnell „O“ drückt, seht ihr eure Extraktions-Punkte. In den ersten Runden auf einer neuen Map, ist die Flucht von der Karte das oberste Ziel. Umgeht die guten Spots, nehmt vielleicht ein paar „Ground Stashs“ mit und lasst euch nicht erwischen. Lauft zu den Punkten, die euch sicher rausbringen. Sie haben kein Fragezeichen neben der Anzeige.

Wie komme ich halbwegs sicher über die Map? Zollgelände bietet glücklicherweise einen ziemlich sicheren Weg über die Map, sodass ihr eure SCAV-Runden hier ziemlich einfach erledigen könnt. Auf dem Bild oben findet ihr eine Route, auf der es ziemlich ruhig sein dürfte.

Seid aber immer auf der Hut. Da alles auf dieser Map gegen euch spielt, gibt es keinen wirklich sicheren Weg und das letzte Stück von der Route zum Extraktions-Punkt kann die Runde entscheiden.

Keys, Bosse und Häuser sind der nächste Schritt

Hier eine Map-Version mit zu findenden Schlüssel und einigen dazu passenden Schlössern. Quelle: reddit – Gerendert von maksen, erstellt von CaptMarvelin, bearbeitet von Monsieur_dArtagnan und upgedatet von nuxx9.

Was kann ich mit Schlüsseln anfangen? Die Map bietet einen Haufen Keys, die ihr für bestimmte Räume, Fahrzeuge oder verschlossenen Loot-Kisten braucht, die auf der ganzen Map und sogar auf anderen Maps versteckt sind.

Macht euch einen Plan, welche Schlüssel ihr in einer Runde einsacken wollt und wie ihr die Schlüssel dann nutzt. Da sich die Schüssel nicht verbrauchen und wenig Platz wegnehmen, könnt ihr sie erst ein mal beiseitelegen und in einem anderen Raid benutzen.

Einige der Keys haben keinen festen Spawn-Punkt und können zufällig in Taschen, SCAVs oder Kisten stecken. Die Schlüssel für die Zimmer des Wohnheimes (Dorm) solltet ihr sammeln und für euren ersten Angriff auf das Wohnheim bereitlegen.

Was können die SCAV-Bosse? Die Map Customs bietet 2 Locations, die eventuell von Bossen bewacht werden und euch eine Menge Loot bringen, wenn ihr die Truppe erledigt.

Der Boss kann an der Tankstelle oder bei den Wohnheimen spawnen. Er wurde aber auch schon weiter östlich der Tankstelle gesehen, fast schon in der Nähe des Extraktions-Punktes „Militärbasis KP“ (Nr. 17) und südlich davon.

Reshala, so der Name des Fieslings, kommt mit einer Menge Gesundheit und bringt 4 seiner SCAV-Kumpels mit, die alle schwer bewaffnet und gepanzert sind.

Wenn ihr den Boss mal erledigen wollt, plant bei euren Routen eine Visite der Tankstelle ein. Wenn sich hier SCAVs befinden, die sich kaum bewegen, bzw. die Gegend eher bewachen, ist Reshala wahrscheinlich nicht weit.

Eine 2D-Version der Customs-Map mit den Grundrissen der Häuser. Quelle: reddit – Erstellt von ROFLWOFFL.

Sollte ich die Häuser durchsuchen? Customs bietet so einige Gebäude, aus denen ihr euch Loot oder Schlüssel sichern könnt.

Haltet euch vorerst noch von den Wohnheimen im Norden fern. Hier gibt’s zwar das beste und meiste Zeug, doch das wissen auch viele andere Spieler, die eventuell noch besser vorbereitet sind.

Auch die restlichen Häuser sind tückisch, da es oft mehrere Ebenen gibt und der Wechsel aus beleuchtet und schattig macht es schwierig, den Überblick zu behalten.

„Dorms“ im Norden als letzte Herausforderung

Mit dem guten Loot der SCAV-Bosse, seiner Schergen und ein paar unachtsamen Spielern könnt ihr dann auch die Dorms im Norden angehen. Hier findet ihr auch günstige Loadouts. Die Karte unten wird euch helfen, den effizientesten Weg zu finden.

Eine detailreiche Karte vom User CaptMarvelin, der eine eigene, kleine Homepage mit Tarkov-Maps betreibt.

Bleibt ruhig und konzentriert – Bewegt euch langsam voran und hört auf jedes Geräusch.

– Bewegt euch langsam voran und hört auf jedes Geräusch. Macht euch einen Plan – Geht nicht jeden Raum einzeln durch, sondern nehmt euch vorher schon die Map beiseite und überlegt euch einen Plan, wie ihr die Dorms leer räumt.

– Geht nicht jeden Raum einzeln durch, sondern nehmt euch vorher schon die Map beiseite und überlegt euch einen Plan, wie ihr die Dorms leer räumt. Sammelt genügend Schlüssel – Viele Räume sind abgeschlossen und brauchen den richtigen Schlüssel, damit ihr an das hoffentlich wertvolle Zeug rankommt.

Wenn ihr es schafft, die Wohnheime leerzuräumen und mit dem besten Loot der Map zu verschwinden, macht euch so schnell keiner mehr was in EFT vor. Jetzt braucht ihr nur noch die rote Schlüsselkarte und dann könnt ihr euch entspannt zur Ruhe setzen oder weiter auf die Jagd gehen.

Habt ihr auch noch ein paar Tipps fürs Zollgelände? Wie sahen eure ersten Runden hier aus?