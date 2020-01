Escape form Tarkov hat sich zu einem regelrechten Phänomen auf Twitch entwickelt. Streamer wie DrDisrespect oder xQc erklären nun, was ihnen an dem Spiel so großen Spaß macht und was sie so zu Escape from Tarkov hinzieht.

Was ist „Gear Fear“? In Escape from Tarkov beginnt ihr jede Runde mit einem Setup an Ausrüstung, das ihr euch selbst aus eurem Lager zusammenstellt. Ihr wandert dann damit durch die Gegend und sammelt weitere Vorräte.

Der Clou daran ist, dass ihr alles verliert, wenn ihr sterbt – inklusive der Gegenstände, die ihr mitgenommen habt. Dadurch herrscht eine ständige „Angst“ um eure Ausrüstung: Die „Gear Fear.“

Da sich andere und vor allem skrupellose Spieler gerne an euren gesammelten Gegenständen bereichern wollen, trägt das weiter zu der ständig lauernden Gefahr bei. Einige Spieler campen sogar einfach am Ausgang der Map, was besonders hinterhältig ist.

Der Doc liebt diese Angst

Das sagt DrDisrespect dazu: Der Streamer DrDisrespect ist hin und weg von Escape from Tarkov. Er hat in der vergangenen Woche fast nur den Hardcore-Shooter von Battlestar Games gespielt – insgesamt über 28 Stunden lang (via sullygnome, Stand 8. Januar).

Während er eine seiner neuen Waffen betrachtet und sich überlegt, wie er sie mit dem ausführlichen Modifizierungs-System anpasst, lobt er das Spiel: „Das Spiel ist ziemlich krass, das muss ich den Leuten lassen.“

Für ihn ist es allerdings auch wichtig, die „Gear Fear“ zu beachten. Ein Nutzer fragte ihn, wie er damit umgeht, dass ihm andere Spieler die Ausrüstung abknöpfen können.

Seine Antwort: Einen Vorrat anlegen und Ausrüstung „versichern“. Versicherte Gegenstände werden zurückerstattet, wenn sie nicht aus dem Raid mitgenommen werden. Das kostet allerdings Geld (Rubel im Spiel).

Ich denke, wenn du in eine gute ökonomische Situation kommst, wenn du jedes einzelne Teil versichern kannst und wenn du das ständig machen kannst, kannst du alles noch nutzen, selbst wenn du stirbst. Da hat meinem Ruhe-Faktor sehr geholfen, aber dazu musst du erst mal das Geld haben.

Bisher hat der Doc noch große Freude an Escape from Tarkov, hat aber schon früher seine geliebten Spiele irgendwann verflucht. Vielleicht bleibt es aber auch wie bei Apex Legends und er kann einfach nicht aufhören.

Für xQc ist das „wie Casino spielen“

Das sagt xQc dazu: Auch der Streamer und ehemalige Overwatch-Pro Félix „xQc“ Lengyel spielt in letzter Zeit vermehrt EFT. Für ihn bringt dieses Risiko, seine Ausrüstung zu verlieren, aber einen ganz anderen Reiz.

Ich fühle mich wie ein richtiger Zocker. Dieses Spiel ist buchstäblich Glücksspiel. Ich fühlte mich genau so, als ich einmal ins Casino gegangen bin. Genau so fühle ich mich, wenn ich dieses Spiel spiele – ständig.

Nachdem die Twitch-Stars shroud und Ninja zu Mixer gewechselt sind, hat xQc einen steilen Weg an die Spitze von Twitch hingelegt: xQc stand im Dezember 2019 auf Platz 1 der meistgesehenen Streamer und auch jetzt, 2020, stehen lediglich die „Awesome Games Done Quick“ sowie der Twitch-Streamer Pestily vor ihm, der spielt natürlich Escape from Tarkov.