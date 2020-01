Der Twitch-Streamer summit1g hat sich in einer Runde Escape from Tarkov über die tolle Community gefreut. Prompt wird er eines Besseren belehrt und wird von genau der Sorte Spieler niedergestreckt, von der er behauptet, es gebe sie kaum.

Was ist summit1g passiert? Als sich summit1g gerade am Ende einer Runde von Escape from Tarkov befindet, spricht er ausgelassen und begeistert von der Community:

Ich habe dieses Spiel schon eine ganze Weile gespielt, und ehrlich, es ist unglaublich, wie wenig Leute „exit campen“. Man könnte glauben, es gäbe eine verdammt große Community an Exit Campern, aber es passiert wirklich selten und wenn, dann rastest du richtig aus.

Kaum hat er das ausgesprochen und befindet sich am Ende der Karte, bekommt er auch schon einen Schuss in den Rücken und kann nicht einmal genau sagen, von wo. Der Camper nimmt ihn immer weiter unter Beschuss.

Summit1g bleibt schließlich keine andere Möglichkeit mehr, als einfach nur versuchen, zum Ende zu rennen. Er setzt an, wird aber auf dem Weg gekillt. Seine Reaktion ist wie prophezeit: Er steht auf und verprügelt fast seinen Stuhl.

Sumit1g, EFT und Exit Camper

Warum ist das so ärgerlich? In Escape from Tarkov verliert ihr sämtlichen Loot, den ihr in der Runde gesammelt habt, wenn ihr es nicht zum Ausgang schafft. Summit1g war 40 Minuten lang unterwegs und hat gelootet.

Exit Camper warten an den Ausgängen, um arglose und unvorsichtige Sammler zu überfallen, ihnen den Loot abzunehmen und sich dann selbst damit aus dem Staub zu machen. Keine sonderlich faire Spielweise, aber eine effiziente.

Darum trifft es summit1g besonders: Summit1g ist einer der Streamer, die Escape from Tarkov groß gemacht haben. Es ist mit über 219 Stunden Stream-Zeit in den letzten 365 Tagen sein am vierthäufigsten gezeigtes Spiel (via sullygnome, Stand 7. Januar um 18:20 Uhr).

Außerdem steht summit1g an fünfter Stelle der Streamer, denen im vergangenen Jahr bei EFT zugesehen wurde. Seit Ninja und shroud zu Mixer gewechselt sind, hat summit1g Chancen, die neue Nummer 1 auf Twitch zu werden. EFT könnte ihm dabei helfen, denn er hatte auch schon mit Sea of Thieves großen Erfolg.

Escape from Tarkov erlebt dazu gerade eine Hochzeit. Viele Streamer wechseln von Fortnite zu EFT. Der Shooter ist sehr beliebt – auch auf Twitch: