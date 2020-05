Schwarzenegger bekämpft bald den Predator auf PS4: „Get to da Choppa“

Ein alter Bekannter tauchte in Kürze im Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds (PC, PS4) auf: Arnold Schwarzenegger kehrt in seine Rolle des Dutch Schaefer zurück, in welcher er 1987 zum ersten Mal gegen den Außerirdischen kämpfte und zu DEM Action-Helden der 80er wurde.

Wen spielt Arnold Schwarzenegger? Im Film Predator aus dem Jahr 1987 verkörperte Arnie Alan „Dutch“ Schaefer, den Anführer einer privaten Armee von Söldnern, welche vom U.S. Militär und der CIA für eine angebliche Rettungsmission im Dschungel von Guatemala angeheuert werden.

Doch im Dschungel treibt ein Alien sein Unwesen, der Predator, welcher Dutchs Männer nach und nach tötet, um Trophäen aus ihnen zu machen.

Auf diesen Kassetten hört ihr die Geschichte von Dutch Schaefer.

Eine lang erwartete Rückkehr

Wann kehrt Arnie in diese Rolle zurück? Am 26. Mai erscheinen zwei DLCs für den Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds:

Im kostenlosen DLC finden die Spieler während der Missionen Kassetten mit Aufzeichnungen von Dutch Schaefer. In diesen erzählt der Söldner, was er seit seinem Einsatz in Guatemala damals erlebt hat und was er momentan tut. Dies soll die Story aus dem Film von 1987 fortsetzen. Arnold Schwarzenegger persönlich hat die Aufzeichnungen eingesprochen.

Der kostenpflichtige zweite DLC führt Dutch als spielbaren Charakter ein. Inklusive seiner ikonischen Waffen, dem QR5-Gewehr „Hammerhead“ und dem großen Messer – beide Items werden ab Juni auch allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen.

Warum nahm Dutch diese Kassetten auf? Auf den Kassetten, welche die Spieler im potenziellen Twitch-Hit Predator: Hunting Grounds finden, hat der Söldner im Grunde eine Art Lebensversicherung hinterlassen. Sollte ihm etwas zustoßen, dann kann seine Geschichte durch die Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gelangen. Dazu erklären die Entwickler:

Wir hatten viele Meetups mit dem Designteam, um diese Geschichte wasserdicht zu machen, weil wir sie in das Universum einweben. Es ist nicht so, als ob Dutch ’87 weggegangen wäre und nichts mehr mit dem Universum zu tun gehabt hätte. Wir haben es an das Universum gebunden. Jared Gerritzen, Chief Creative Officer des Entwicklerstudios IllFonic.

Arnolds ikonischer Satz im Film Predator aus dem Jahr 1987.

Endlich erfahren wir die weitere Story von Dutch

Warum ist das so interessant? Fans der Predator-Filme fragen sich schon seit dem Film aus dem Jahr 1987, was denn mit Dutch Schaefer passierte. Er wurde in Predator 2 von 1990 nur am Rande erwähnt. In den weiteren Teilen tauchte er nicht mehr auf.

Eigentlich waren Cameo-Auftritt des Söldners für die Filme Predators (2010) und Predator: Upgrade (2018) geplant, die Arnold Schwarzenegger aber ablehnte.

Nun erfahren wir, was Dutch alles seit seiner Begegnung mit dem Außerirdischen erlebte.

Wie wirkt sich Dutchs Auftritt auf das Spiel aus? Im Grunde ist der Söldner nur ein weiterer spielbarer Charakter. Das Interessante sind eher die Kassetten, die ihr finden könnt.

Um Dutch Schaefer aber passend ins Spiel zu integrieren, wurde nicht einfach das Aussehen von Arnie ins Spiel übertragen. Die Designern gestalteten seinen Look so, wie Dutch Schaefer inzwischen aussehen könnte.

