Jean-Claude Van Damme verließ das Set von Predator und wurde genau deshalb zum Action-Star

Jean-Claude Van Damme gehört zu den größten Action-Stars der Welt. Doch das war nicht immer so. Ausgerechnet sein Rauswurf bei einem echten Sci-Fi-Klassiker führte dazu, dass er weltbekannt wurde.

Was ist die Situation? Neben Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone wird gerne Jean-Claude Van Damme als einer der größten Action-Stars genannt. Er spielte in Filmen wie Karate Tiger, Universal Soldier oder Last Action Hero und tritt sogar in Mortal Kombat auf.

Doch Van Damme war nicht immer der strahlende Held, der das Publikum mit seinen Kampfsportkünsten beeindruckte. Aller Anfang ist schwer, heißt es, und im Falle des Action-Stars trifft das wohl zu.

Van Damme war nämlich die erste Besetzung als Predator im gleichnamigen Film von John McTiernan (unter anderem der Regisseur von Stirb Langsam). Angesichts des nach damaligen Maßstäben großen Budgets von 18 Millionen Dollar (via thenumbers.com), und der hochkarätigen Besetzung mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, hatte auch Van Damme hohe Erwartungen.

Hier seht ihr den Trailer zum ersten Predator-Film.

Das Kostüm bereitete Van Damme Schwierigkeiten

Wie erging es dem Schauspieler mit dem Kostüm des Predator? Die Probleme begannen schon bei der Herstellung des Kostüms. Dabei wurde der Körper von Van Damme in Gips gegossen. Der Schauspieler meinte später dazu:

Sie steckten mir eine Art Schlauch in den Mund [zum Atmen]. Ich war mindestens 20 Minuten lang in diesen Gips gehüllt. Es war kochend heiß. Mein Freund sagte mir: „Wenn du nicht atmen kannst, wackle einfach mit dem Finger und ich ziehe das Zeug von dir weg“. Und das habe ich getan. Ich geriet in Panik. Und sie sagten: „Nein! Noch fünf Minuten!“ Jean-Claude Van Damme via The Hollywood Reporter

Zu Van Dammes großen Enttäuschung ähnelte das Monster am Ende eher einem Reptil oder einem zu groß geratenen Insekt als einem furchteinflößenden Raubtier.

Noch dazu gab es eine Variante des Kostüms, das knallrot war. Grund dafür waren die Nachbearbeitungen, die aus dem Rot die für den Predator typische Unsichtbarkeit zauberten. Bei den Dreharbeiten inmitten des Dschungels schwitzte Van Damme in diesem Anzug, in dem er sich kaum bewegen konnte.

Als der Produzent des Films, Joel Silver, den Schauspieler anwies, im Kostüm zu springen, musste Van Damme ihm eine Absage erteilen: „Ich sagte: Das ist unmöglich, Joel. Ich denke, wir werden ein Problem haben. Und dann ersetzte er mich.“

Van Damme wollte übrigens auch Teil von Fast and the Furious werden, doch Vin Diesel war dagegen.

Der Rauswurf verhalf Van Damme zur großen Karriere

Wie ging es mit Van Damme weiter? Das Design des Predators wurde überarbeitet und erhielt den heute ikonischen Look. Van Damme war für das neue Kostüm zu klein, außerdem gab es Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Crew, wie The Hollywood Reporter berichtete.

Van Damme zog weiter. Seine nächste Rolle war die des Hauptdarstellers im Film Bloodsport. Darin spielte er einen Kampfsportler, war also ganz in seinem Element. Die Rolle bedeutete seinen Durchbruch als Schauspieler. Schnell folgten weitere Engagements in Hollywood.

Seither war Van Damme in den unterschiedlichsten Filmen zu sehen. Aber auch als Werbegesicht wurde er bekannt. Unvergesslich ist beispielsweise sein Spot für den Autohersteller Volvo.

Jean-Claude Van Damme blickt heute auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. Sie machte ihn zur Ikone. Wer weiß, wie sein Weg als Schauspieler verlaufen wäre, hätte er den Predator gespielt. Unter einer dicken Schicht Latex und Make-up hätten wir sein Gesicht sicherlich nicht erkannt. Habt ihr nun Lust auf einen Action-Film bekommen? Hartgesottene Freunde des Genres finden auf MeinMMO eine passende Liste mit 5 Empfehlungen.