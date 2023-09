Schwarzenegger lehnt die Hauptrolle in einem der besten Actionfilme ab, bereut es bis heute: „Ich liebe diesen Film“

Arnold Schwarzenegger hat eine belebte Schauspielkarriere hinter sich. Er war so beliebt, dass er einige Rollen ablehnen musste, für die er keine Zeit hatte. Doch eine abgelehnte Rolle bereut er ganz besonders, denn Schwarzenegger liebt den Film.

Um welchen Film geht es? Arnold Schwarzenegger sollte die Hauptrolle in The Rock – Fels der Entscheidung spielen, der im Jahr 1996 erschienen ist.

Der britische Spion John Patrick Mason (Sean Connery) hat einen geheimen Film zur Wahrheit über das Kennedy-Attentat gestohlen

Er wird in Alcatraz inhaftiert und will fliehen

Francis X. Hummel (Ed Harris) nimmt Geiseln in Alcatraz gefangen und droht, San Francisco mit Raketen zu beschießen, wenn er nicht 100 Millionen Dollar bekommt

Die USA senden einen Trupp mit Stanley Goodspeed (Nicolas Cage), der die Raketen entschärfen soll

Mason und Goodspeed müssen sich zusammenschließen, um die Bedrohung aufzuhalten

Der Film hatte ein Budget von 75 Millionen US-Dollar und spielte weltweit 335 Millionen US-Dollar ein. Neben dem finanziellen Erfolg fielen die Kritiken gut aus, auf IMDb erreicht der Film 7,4 von 10 Sternen.

Nur wenige Jahre zuvor spielte Schwarzenegger in Terminator 2 mit, der ebenfalls ein großer Erfolg wurde:

Wieso hat Arnold Schwarzenegger die Rolle abgelehnt? Im reddit-Forum hat der Schauspieler viele Fragen von Fans beantwortet. Zur Frage, bei welcher Rolle Schwarzenegger es am meisten bereuen würde, sie abgelehnt zu haben, antwortet er Folgendes:

Am meisten bedauere ich, dass ich nicht The Rock gemacht habe. Ich liebe den Film, und er ist gut geworden. Als er mir angeboten wurde, gab es nur ein 80-seitiges Drehbuch mit vielen Handschriften und Kritzeleien, und es schien nicht ganz ausgereift zu sein. Aber sie haben offensichtlich einen fantastischen Job gemacht.

In dem Drehbuch waren gekritzelte Hinweise wie „Das ist Blödsinn“ oder „Das machen wir nicht“ zu finden. Deshalb kam bei Schwarzenegger der Verdacht auf, dass die Produktionsarbeiten das reinste Chaos werden würden, weshalb er die Rolle ablehnte.

Schwarzenegger bereut es am meisten, bei diesem Film abgelehnt zu haben. Er hätte durchaus Interesse gehabt, einmal mit dem Regisseur des Films, Michael Bay, zusammenzuarbeiten. Bislang konnte er nie mit ihm, sondern nur mit anderen Regisseuren wie James Cameron für Terminator 2 zusammenarbeiten.

Schwarzeneggers Ablehnung half anderen Schauspielkollegen

Wer ist im Film stattdessen zu sehen? In den Hauptrollen des Films sind nun Sean Connery und Nicolas Cage zu sehen. Für Sean Connery war es einer der letzten Filme, an denen er in seiner Karriere mitgewirkt hat.

Für Nicolas Cage zählt der Film zu einem der erfolgreichsten Filme seiner Karriere und er dürfte froh darüber sein, dass er die Rolle in dem Actionfilm erhalten konnte. Er arbeitet bis heute an zahlreichen Filmen und sogar Videospielen wie Dead by Daylight mit.

Somit zählt The Rock leider nicht zu den Filmen, in denen Arnold Schwarzenegger mitspielen durfte. Doch abseits dessen hat er an vielen tollen Filmen mitgewirkt. Ihr habt MeinMMO verraten, was eure liebsten 5 Filme mit Arnold Schwarzenegger sind:

