„Jedes Grunzen, jeder Schrei ist von ihm“ – Entwickler schwört, Nicolas Cage spielt wirklich Nicolas Cage in Dead by Daylight

Hollywood-Star Nicolas Cage wird als Crossover in Dead by Daylight landen. Nun berichtet ein Entwickler, wie sich Cage für die Rolle einbringt.

Was ist das für ein Spiel? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Spiel, in dem ein Killer versucht, mehrere Überlebende zu erledigen. Das Spiel hat dabei schon so manches Crossover gesehen, von Freddy Krueger über den Demogorgon aus Stranger Things bis hin zu Ash Williams aus Evil Dead.

Über einen Teaser-Trailer wurde vor einigen Tagen bekannt, dass nun der Schauspieler Nicolas Cage in Dead by Daylight landen würde. Und nein, nicht in Form irgendeiner Rolle, offenbar – er wird schlicht Nic Cage, der Schauspieler, sein.

Insgesamt kommt das Crossover bei Fans der Reihe aber jetzt gut an, da Nic Cage sich über die Jahre Kultstatus erworben und nun auch als Charakter in DBD gern gesehen wird. Und auch die Entwickler schwärmen in höchsten Tönen von ihm.

Es gibt keinen, der wie Nic Cage klingt, also regelt Nic Cage das selbst

Das erzählen die Entwickler: Wie PC Gamer berichtet, hatte Game-Director Mathieu Cote jede Menge Begeisterung für Cage übrig. “Er hat so eine kultige Stimme und eine so kultige Ausdrucksweise. Wir könnten das nicht ohne ihn machen, so Cote.

Deswegen rückte man auch von der normalen Vorgehensweise für das Voice-Acting ab, was sonstige Crossovers angeht: “In einigen Fällen haben wir für die Schreie und Grunzlaute manchmal andere Leute eingesetzt, weil das extrem anstrengend ist und den Leuten einiges abverlangen kann”, erklärt Cote.

Nicht so bei Nic Cage: “Aber in diesem Fall sagte uns Mr. Cage, dass es noch nie einen Sound-alike für die Stimme von Nic Cage gegeben hat, und dass wir auch jetzt keinen haben werden.” Stattdessen stellte sich Cage selbst umfassend ans Mikrofon: “Also war er so großzügig, jedes einzelne Grunzen, Schreien und jede Anstrengung aufzunehmen, die man in Dead by Daylight hören wird.”

Wie genau das Crossover aussehen wird, soll Anfang Juli bekannt gegeben werden. Es ist aber anzunehmen, dass Cage den ein oder anderen Fan haben wird, sobald der Schauspieler im Game verfügbar ist.

Ihr seid schon voll im Spiel, aber unsicher, welche Killer ihr spielen sollt? Findet es hier heraus:

Alle Killer in Dead by Daylight und wer der beste für dich ist – Mai 2023