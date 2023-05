Dead by Daylight lässt euch Hollywood-Star Nicolas Cage spielen oder jagen – Je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt

Dead by Daylight hat einige Charaktere aus verschiedenen Filmen und Spielen. Jetzt kommt auch der Schauspieler Nicolas Cage in das Horror-Game.

Was ist Dead by Daylight?

Dead by Daylight (DbD) ist ein asymmetrisches Horror-Spiel, in dem ein Killer versucht vier Survivor (deutsch: Überlebende) zu jagen und auszuschalten.

Sowohl die Killer als auch die Überlebenden werden dabei von Spielern kontrolliert, die versuchen, die Gegenseite zu überlisten.

Dead by Daylight besitzt einige spielbare Charaktere, die aus bekannten Filmen oder Videospielen stammen. Auf Seiten der Killer sind das beispielsweise Freddy Krueger, Michael Myers, Pyramid Head und der Demogorgon aus Stranger Things. Bei den Überlebenden kommen u. a. Ash Williams (Evil Dead), Nancy Wheeler (Stranger Things) und Detective Tapp (Saw) hinzu.



Das ist der Neuankömmling: Wie Behaviour Interactive Inc., das Entwicklerstudio hinter Dead by Daylight, jetzt mit einem Teaser-Trailer mitteilte, wird der bekannte Hollywood-Star Nicolas Cage in Dead by Daylight erscheinen.

Weitere Informationen zu Nicolas Cage in Dead by Daylight soll es am 05. Juli 2023 geben. Bis dahin müsst ihr euch zu weiteren Details gedulden.

Den Trailer zu Nicolas Cage in DbD seht ihr hier:

Wird Cage Killer oder Survivor? Laut Eurogamer soll der Amerikaner in die Rolle eines Überlebenden schlüpfen. Das bietet euch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ihr euch in der Rolle des Nicolas Cage gegen fiese Killer behaupten oder ihn doch lieber als Michael Myers jagen wollt – sozusagen abhängig davon, ob ihr gerade einen guten oder schlechten Film des Schauspielers gesehen habt.

Nicolas spielte in unzähligen Filmen mit, die teilweise gefeiert und teilweise verachtet werden. Von „Con Air“ über „Nur noch 60 Sekunden“ bis zu „Ghost Rider“ und „Drive Angry“ ist jede Abstufung zwischen Top und Flop dabei.

Wenn ihr noch unschlüssig seid, mit welchem Killer ihr Nicolas Cage an den Kragen wollt, könnt ihr auf MeinMMO herausfinden, welcher am besten zu euch passt:

