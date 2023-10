Van Damme wollte bei Fast & Furious mitspielen, aber Vin Diesel war dagegen: „Nein, ich will ihn nicht“

Die Fast-&-Furious-Reihe zählt heute zu einer der erfolgreichsten Filmreihen rund um Straßen-Autorennen. In den letzten Teilen der Reihe war Vin Diesel eine wichtige Figur, doch neben ihm hätte es noch einen weiteren Star geben können.

Von welchem Star ist die Rede? Ursprünglich wurde Jean-Claude Van Damme gefragt, ob er in The Fast & Furious mitmachen wolle. In einem Interview mit Telegraph erzählte der belgische Schauspieler, dass das Produktionsteam ihn für den Film haben wollte. Doch Vin Diesel war es, der ein Veto einlegte.

Van Damme hätte neben hochkarätigen Schauspielern wie Dwayne Johnson und Jason Statham stehen können. Doch Vin Diesel soll den folgenden Satz gesagt haben, als Van Damme für eine mögliche Rolle in Betracht gezogen wurde:

Nein, ich will ihn nicht. soll Vin Diesel, laut Aussage von Jean-Claude Van Damme damals gesagt haben

Dabei ließ er nicht durchblicken, für welchen Teil der Fast-&-Furious-Reihe die Rolle gewesen wäre. Womöglich hätten wir Van Damme in mehreren Filmen der Reihe sehen können, doch Diesel entschied sich dagegen. Dabei ist unklar, wieso er sich gegen Van Damme aussprach.

Was hat Van Damme stattdessen gemacht? Mittlerweile kennen wir Van Damme aus anderen Filmreihen. Er trat beispielsweise als Bösewicht in The Expandables 2 auf, in dem er gegen Hollywood-Veteranen wie Sylvester Stallone kämpfen musste.

Erst dieses Jahr lief mit The Expandables 4 ein neuer Film der Reihe, doch Van Damme ist seit dem dritten Teil nicht mehr mit dabei. Stattdessen war er in Filmen wie We Die Young, The Last Mercenary und Black Water zu sehen.

Die „Fast & Furious“-Reihe hat mittlerweile einen leichten Abwärtstrend zu verzeichnen, was die Einspielergebnisse angeht.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw spielte laut Box Office Mojo 760 Millionen US-Dollar ein.

Bei Fast & Furious 9 waren es noch 726 Millionen US-Dollar.

Fast & Furious X kommt auf 704 Millionen US-Dollar (via boxofficemojo.com).

Inzwischen wurde ein elfter Teil der Reihe angekündigt, der am 4. April 2025 in die Kinos kommen soll. Jean-Claude Van Damme wird auch in diesem Film nicht mitspielen.

Ob Van Damme in dem Interview die Wahrheit gesagt hat, ist unklar. Es wäre jedoch sicher interessant zu erfahren, was Vin Diesel dazu sagen würde.

