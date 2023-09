Mortal Kombat 1: Johnny Cage haut in neuem Skin richtig zu – Fans sind begeistert von seiner Starbesetzung

Mortal Kombat 1 lässt euch das Aussehen eurer Charaktere mit verschiedenen Skins ändern. Vor allem Johnny Cage soll in dem Spiel einen Skin bekommen, über den sich viele Fans freuen und der für viele einen gewissen Nostalgiewert hat.

Worum geht es? Die Premium-Edition von Mortal Kombat 1 wird einige Extras enthalten. Darunter sechs neue, spielbare Charaktere sowie fünf Kameo-Charaktere. Vor allem aber freuen sich die Fans auf einen Skin, welcher ebenfalls durch diese Edition seinen Weg ins Spiel findet.

Jean-Claude Van Damme erscheint als alternativer Skin für den Charakter Johnny Cage. Wie das aussieht, könnt ihr in dem folgenden Video sehen:

Wer ist das? Für alle, die noch nie etwas von Jean-Claude Van Damme gehört haben: Er ist kurz gesagt ein belgischer Schauspieler und Kampfsportler. Er ist durch viele Actionfilme mit Kampfsporthandlung bekannt. In den 90er Jahren war Van Damme eine regelrechte Kultfigur, vor allem in dem Genre der Action- und Kampfsportfilme. Sein Spitzname lautet „The Muscles from Brussels“ (Die Muskeln von Brüssel) und besonders in den USA war er für seinen Akzent sehr beliebt.

Endlich haben sie den Mann, der das Spiel quasi inspiriert hat

Was begeistert die Fans so? Über den optionalen Van Damme-Skin freuen sich nicht nur Fans der ersten Stunde. Auch jüngere Spieler, die jetzt erst in die Reihe einsteigen, zeigen sich in den Kommentaren via Youtube begeistert über die einmalige Ausstrahlung, die der Schauspieler Johnny Cage verleiht.

Denn mit seinem Kostüm, seiner ganzen Körpersprache und seinen Bewegungen, sowie seinen Dialogen haben die Entwickler es geschafft, Van Damme sehr gut widerzuspiegeln.

Mortal Kombat 1 scheint viel an dem nostalgischen Gefühl der älteren Fans zu liegen, wie auch bereits ein aus den 90ern inspirierter Trailer zeigt.

Größtenteils melden sich jedoch die Spieler zu Wort, die den Start von Mortal Kombat in den 90ern miterleben durften.

Der Skin von Jean-Claude Van Damme scheint für viele ein Traum zu sein, der wahr wird. Die Kommentare sind jedenfalls gefüllt von Nostalgie und Begeisterung:

antiseize11 schreibt: Der wahre Johnny Cage hat es endlich geschafft, nach all den Jahren

DarkPrime101 findet: Es ist wunderschön, […] mit meinen 43 Jahren bin ich wirklich gesegnet, lang genug gelebt zu haben, um Van Damme endlich in MK zu sehen.

omarerreeme7904 schreibt: Es ist so cool endlich die Legende persönlich in MK zu haben. Quasi die Inspiration hinter diesem legendären Franchise.

Was haltet ihr von dem Van-Damme-Skin? Und wäre sie für euch ein Grund, die Premium-Edition zu kaufen?

