„Es sah aus, als würde er im Bett weinen“: Titanic-Regisseur erzählt vom schlimmsten Flop in der Karriere von Arnold Schwarzenegger

Der österreichisch-amerikanische Schauspieler Arnold Schwarzenegger kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Kein Wunder also, dass sich unter seinen zahlreichen Filmen auch der ein oder andere Flop befindet. Doch von einem Misserfolg kann sich Schwarzenegger bis heute nicht erholen.

Welchen Flop kann er nicht verkraften? Im Jahr 1993 erschien der Film Last Action Hero. Darin spielt Schwarzenegger den Actionhelden Jack Slater, allerdings ist der Film eher als Parodie des Actionfilm-Genres gedacht. So kommt beispielsweise Sylvester Stallone im Film vor, mit dem Schwarzenegger in den 90ern seine Fehde beendete.

Der Film hat auf IMDb aktuell eine Wertung von 6,5 von 10 Sternen und feierte auch zur damaligen Zeit eher durchschnittliche Erfolge. Bei einem Budget von 85 Millionen US-Dollar spielte der Film international 137 Millionen US-Dollar ein.

Allerdings floppte der Film in den USA. Dort spülte er nur 50 Millionen US-Dollar in die Kinokassen. Erst in den folgenden Jahren gewann der Film an Popularität und profitierte von dem Humor und der Selbstironie von Schwarzenegger.

Hier könnt ihr euch selbst von Schwarzeneggers damaligem Schauspieltalent überzeugen:

James Cameron hat keine netten Worte für Arnold Schwarzenegger übrig

Wie hat Schwarzenegger reagiert? Im Dokumentarfilm „Arnold“, der vor wenigen Monaten auf Netflix anlief, erzählt Schwarzenegger, dass er sich mit dem Misserfolg überhaupt nicht anfreunden konnte:

Es schmerzt. Es tut einem weh. Es ist peinlich. (…) Ich wollte eine Woche lang niemanden sehen.

Auch Regisseur James Cameron, der mit ihm unter anderem bei Terminator und Terminator 2 zusammengearbeitet hat, hat von Schwarzeneggers damaliger Verfassung Wind bekommen. In der Dokumentation geht der Titanic-Regisseur nicht gerade zimperlich mit Schwarzenegger um. Er behauptet, dass es zu dieser Zeit so aussah, als hätte der Schauspieler „im Bett geweint“.

Doch entgegen der Erwartung, dass der Misserfolg ein Fehler war und das Image von Schwarzenegger beschädigte, war sein nächster Film ein voller Erfolg. Ein Jahr später war der Schauspieler im Film True Lies zu sehen, der unter der Regie von Cameron ein Kassenschlager wurde.

Einen Teil seines Erfolges hat Schwarzenegger also Cameron zu verdanken. Der Regisseur war es auch, der aus dem Schauspieler in Terminator 2 eine „gute Maschine“ gemacht hat. Schwarzenegger erklärt sich so den Erfolg des Films, der seiner Schauspielkarriere reichlich Aufwind verlieh.

Eine MeinMMO-Umfrage hat ebenfalls gezeigt, dass True Lies bei euch höher im Kurs ist als Last Action Hero. Doch am meisten wird Schwarzenegger in Filmen wie Terminator 2 und Predator gefeiert.

Wer sich selbst von Last Action Hero überzeugen möchte, muss dafür aktuell leider Geld ausgeben. Der Film ist zurzeit bei keinem Streamingdienst verfügbar. Stattdessen könnt ihr den Film beispielsweise auf Apple TV oder bei Amazon Prime kaufen.

Schwarzenegger und Cameron hatten in der Vergangenheit schon einmal Streit. Damals ging es um einen Satz aus Terminator, den fast jeder kennen dürfte: Arnold Schwarzenegger wollte einen berühmten Satz aus Terminator eigentlich gar nicht sagen