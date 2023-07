Arnold Schwarzenegger wollte seinen berühmtesten Satz aus Terminator eigentlich gar nicht sagen

Den ikonischen Terminator-Satz „I´ll be back“ wollte Schauspieler Arnold Schwarzenegger eigentlich in der Form gar nicht sagen. Er diskutierte mit dem Regisseur darüber, doch der bestand hartnäckig auf die Vorgabe im Skript.

In einem Interview mit Hollywood-Reporter im Mai 2023 sprach der Terminator-Schauspieler Arnold Schwarzenegger über sein Leben und seine Karriere.

Angesprochen auf das bekannteste Zitat als Terminator „I´ll be back“ (auf Deutsch: Ich komme wieder), erzählte Schwarzenegger, dass er den Text eigentlich gar nicht sagen wollte.

„Bist du jetzt der Drehbuchautor?“

Der Schauspieler mochte das „I´ll“ in der Aussprache nicht. Es klang in seinen Ohren einfach unschön. Also ging er zu dem Regisseur des Films, James Cameron und meinte: “Ich glaube, es klingt stärker zu sagen: ‘I will be back”.

Das verneinte der Regisseur und verwies auf die Fassung im Drehbuch. Doch so schnell ließ sich der Schauspieler nicht abwimmeln und beharrte weiterhin darauf, dass es in der Form nicht gut klinge und dass der Terminator den Satz deutlicher sagen würde.

Auch in der Graham Norton Show erzählte der Schauspieler bereits die Geschichte hinter seinem bekannten Satz. Hier könnt ihr das YouTube-Video dazu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

Cameron fragte daraufhin: „Bist du jetzt der Drehbuchautor? Es ist nur ein Wort. Sag mir nicht, wie ich schreiben soll. Ich sage dir nicht, wie du schauspielern sollst.“

„Du sagst mir jede verdammte Minute, wie ich schauspielern soll! Wovon redest du eigentlich?!“ lautete die Antwort von Schwarzenegger darauf.

Der Regisseur erklärte ihm dann ausführlich, warum er von dem Schauspieler wolle, dass er den Satz genau so sage:

Arnold, du denkst, es klingt seltsam. Das tut es aber nicht. Was es großartig macht, ist, dass du anders klingst als ich oder Charlie da drüben. Das ist es, was es ausmacht. Also sag es einfach 10 Mal. Sag es auf verschiedene Arten. Ich lasse die Kamera weiterlaufen. Dann entscheiden wir uns für einen. via Hollywood Reporter

Auch als Arnold Schwarzenegger Terminator 2 noch brutaler machen wollte, stoppte der Regisseur den Schauspieler, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Genau das machte Schwarzenegger dann auch: „Sie begannen den Dreh und ich sage: ‘(Emotionslos) I’ll be back … (fröhlich) I’ll be back! … (guttural) I’ll beeee baaaack ‘ Es hörte sich dumm an.“

Auch, wenn sich der Schauspieler damals so gegen das Zitat gesträubt hatte, war er im Nachhinein doch froh, dass der Regisseur auf den einen Satz in der Form bestanden hatte.

Denn bereits kurz nach Kinostart hatte er sich unter Fans zur ikonischen Catchphrase des Terminators entwickelt und gehört bis heute zu den bekanntesten Filmzitaten überhaupt.

Wir haben vor kurzem euch gefragt, welcher Film von Arnold Schwarzenegger der beste sei. Dabei habt ihr einen klaren Gewinner gewählt:

Das sind die 5 besten Filme, die Arnold Schwarzenegger eurer Meinung nach gemacht hat