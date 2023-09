Megan Fox dürstet es in Mortal Kombat 1 nach eurem Blut

Die Zusammenarbeit mit Mortal Kombat 1 beschreibt Megan Fox als eine große Gelegenheit, die wahrscheinlich viele haben wollen. Denn es sei eines der größten Spiele aller Zeiten und quasi von Anfang an mit dabei. Also ein Spiel, mit dem viele aufgewachsen sind und mit dem viel verbunden wird.

DrDisrespect will mit seinem Lamborghini in Mortal Kombat 1 sein, kennt sogar schon seinen Finisher

Der Dialog vor einem Kampf könnte eine Anspielung auf diesen Horrorfilm sein. Kung Lao fragt dort, was sie mit „Jen’s Körper” gemacht hat. Vermutlich wird Mortal Kombat also weiterhin unterhaltsam, mit ein paar Meta-Anspielungen gefüllt sein.

Megan Fox schließt sich Mortal Kombat 1 mit Nitara’s Rolle an. Im folgenden Video seht ihr, wie sie der Vampirin ihre Stimme verleiht und erfahrt, was sie selbst von dieser Verbindung hält:

