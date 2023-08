DrDisrespect will mit seinem Lambo in Mortal Kombat 1 sein: Kennt sogar schon seinen Finisher

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Nach der vernichtenden Spritztour seines Sportwagens bekommt der „Mortal Kombat“-Doc einen zweiten Anruf, bei dem er sowas wie „Sign the deal“ sagt (via YouTube ).

Anschließend beendet er den Anruf und macht einen Rückwärtssalto in Zeitlupe. Während des Saltos düst dann sein Lamborghini unter ihm her und zerlegt seinen Gegner „in 50 Millionen Teile“.

Nachdem sich der Streamer den neuen Story-Trailer zu Mortal Kombat 1 von der gamescom 2023 angesehen hatte, kam die Frage auf, ob DrDisrespect in das Spiel gebracht werden könnte. Daraufhin antwortete der Streamer: „Konami, ich hoffe, ihr designt ihn, den Doc-Character in Mortal Kombat. Wir sagen das seit Jahren.“

Was sagt der Streamer zu Mortal Kombat 1? Wie DrDisrespect in einem Stream vom 23. August verriet, wäre er gerne ein Kämpfer in dem kommenden Fighting-Game Mortal Kombat 1.

