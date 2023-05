Tekken 8 zeigt, dass ein Cyborg nach über 20 Jahren immer noch so brutal ist wie damals

Tekken 8 präsentiert in einem fast wöchentlichen Takt neue Charaktere für ihre zukünftige Kämpfer-Riege. Der neuste Trailer zeigt den psychotischen Cyborg Bryan Fury und seine brutalen Schläge und Tritte.

Wer ist Bryan Fury? Bryan Fury feierte sein Debüt 1997 in Tekken 3 und war ein wiederbelebter Cyborg-Kämpfer. In seinem früheren Leben war er ein Polizist, der nach seiner Verwandlung nur noch ein sadistischer Krieger ist, der nach Chaos und Gewalt sucht.

Im Vergleich zu Tekken 7 hat sich sein Design wenig geändert. Er ist oberkörperfrei und von Narben übersät. Er trägt Munition an seinem Arm und Handschuhe mit Stacheln drauf. An seiner Lederhose trägt er Granaten.

Wie kämpft Bryan Fury? Im Kampf setzt Bryan vor allem auf brutale Schläge und Tritte. Sein Kampfstil ähnelt einem Kickboxer. Im Trailer sieht man, dass er seine Gegner mitten in Kombos provoziert, um einen Buff zu erhalten. Verstärkte Angriffe mit Feuer scheint er auch zu haben.

In seiner Ultimate verpasst er seinem Gegner unzählige Schläge, bis er ihn mit einem verstärkten Schlag den Rest gibt. Hier wird sein Cyborg-Sein dargestellt, denn er benutzt seine Augen, um seine Schläge perfekt zu treffen.

Auch in Tekken 8 scheint Bryan Fury Gewalt wieder zu genießen. Mitten im Kampf lacht er seine Gegner aus, und in seinem Siegesclip schießt er lachend mit einer Gatling-Gun durch die Gegend. Danach wirft er die Waffe in Richtung Kamera.

Bryan Fury ist nicht der einzige Kämpfer, der in Tekken 3 debütierte und in Tekken 8 wiederkehrt. Auch Taekwondo-Meister Hwoarang wurde in einem Reveal-Trailer gezeigt.