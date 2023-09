Neues Spiel mit 93 % positiven Bewertungen auf Steam ist ein Überraschungs-Hit – und kostet nur 12 €

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr schon gespielt oder noch vor in die Tiefen von Void Stranger einzutauchen?

So schreibt Dominic White in seiner Rezension: „Als ich das Spiel angefangen habe, war es nur ein süßes kleines Puzzle-Spiel im Game-Boy-Stil. […]

Der Wunsch immer mehr zu erfahren ist bei vielen Spielern sehr groß. Wer jedoch nicht so viel Zeit hereinstecken will, kann auch linear den Rätseln folgen, ohne nach Geheimnissen zu suchen und trotzdem ein interessantes Pixel-Abenteuer erleben.

Warum das Spiel so begeistert? Void Stranger bietet euch stundenlange Rätsel und Unmengen an möglichen Wegen und verschiedenen Enden. Damit erinnert das Spiel von seinen Möglichkeiten und seiner Fülle an beliebte Titel wie „Undertale“

In dem Spiel begebt ihr euch in ein vergessenes Labyrinth voller Feinde und Fallen, die jeglicher Vernunft widersprechen. Und hinter jeder Ecke könnte euer schnelles Versagen warten, wenn ihr nicht vorsichtig seid und eure Umgebung genau untersucht.

Was ist das für ein Spiel? Void Stranger ist ein Sokoban-Puzzle Abenteuer, welches ihr seit dem 01. September 2023 auf Steam spielen könnt. Das Spiel wirkt mit seiner Pixel-Grafik sehr charmant und erinnert viele Spieler an die alten Game-Boy-Spiele ihrer Kindheit – nur mit einem etwas dunklen Twist.

