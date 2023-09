Only Up! war ein viraler Hit auf Twitch, doch nun wurde das Indie-Spiel überraschend von Steam entfernt. Der Entwickler schreibt in einem Update, er wolle es hinter sich lassen.

Um welches Spiel geht es? „Only Up!“ ist ein Plattformer, der die Frustrationstoleranz seiner Spieler auf die Probe stellt. Das Ziel ist es, den höchsten Punkt der vertikal aufgebauten Spielwelt zu erreichen, indem man von Gebilde zu Gebilde springt.

Das Spiel entwickelte sich trotz der Kritik, über die unsere Kollegen von der GameStar im Juni berichteten, zu einem Überraschungs-Erfolg und erreichte zum Peak 11.239 gleichzeitige Spieler auf Steam (via SteamDB). Es war jedoch eine andere Plattform, auf der das Indie-Spiel ein riesiger Hit war: Twitch.

Only Up! schien ein bestimmtes Bedürfnis der Zuschauer zu befriedigen: Das, ihre Lieblings-Streamer so richtig leiden zu sehen. Das Spiel brach selbst die härtesten Streamer und erreichte auf Twitch zu Hochzeiten fast 280.000 gleichzeitige Zuschauer (via sullygnome).

Nun ist Only Up! überraschend von Steam verschwunden.

Entwickler will Spiel hinter sich lassen

Warum gibt es Only Up! nicht mehr auf Steam? Während Only Up! im Juni 2023 wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung schon einmal kurz aus dem Verkauf gezogen wurde, scheint der Entschluss diesmal vom Solo-Entwickler hinter dem Spiel auszugehen.

Im wohl letzten Update vom 6. September gibt „Indiesolodev“ zu, Fehler mit dem Spiel gemacht zu haben und schreibt, wie sehr es ihn unter Druck gesetzt habe:

Ich bin ein Solo-Entwickler und dieses Spiel ist meine erste Erfahrung mit Spiele-Entwicklung. Ein Spiel, das ich aus Kreativität gemacht habe, um mich zu testen und bei dem ich eine Menge Fehler gemacht habe. Das Spiel hat mich all diese Monate sehr gestresst. Jetzt möchte ich das Spiel hinter mir lassen. Und ja, das Spiel wird bald nicht mehr im Steam-Store erhältlich sein, das habe ich für mich beschlossen. Was ich jetzt brauche, ist Seelenfrieden und Heilung. Indiesolodev via Steam

Mittlerweile kann Only Up! nicht mehr über den Steam-Store erworben werden. Spieler, die es bereits in ihrer Bibliothek haben, können jedoch weiterhin darauf zugreifen.

Wie geht es weiter? Wie Indiesolodev schreibt, wolle er erstmal eine Pause einlegen und sich im Bereich Spieldesign weiterbilden. Mit mehr Erfahrung und Wissen will er dann an sein nächstes Projekt, das den Arbeitstitel „Kith“ trägt, herantreten.

Sein nächstes Spiel soll sich deutlich von seinem Erstlingswerk unterscheiden und einen Schwerpunkt auf Cinematographie legen. Er hoffe, so Indiesoldev, dass er sein neues Projekt nicht in Eigenregie entwickeln wird, sondern ein kleines Team daran arbeiten kann.

Es bleibt abzuwarten, ob der Entwickler den viralen Erfolg von Only Up! reproduzieren kann – und, ob er das überhaupt möchte.

