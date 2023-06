Schnurriger Schnurrbart-Träger fängt Streit mit 9€-Spiel auf Steam an: „Denkst wohl, ich bring’s nicht!“

Viele Gaming-Influencer versuchen sich gerade an Only Up!, einem Spiel, das es für 9 € auf Steam gibt. Auch der „Two-Time“, ein legendärer Spieler, der vor 30 Jahren wichtige Turniere in NBA Jam gewann und jetzt als „DrDisrespect“ auf YouTube streamt, versucht sich an dem Spiel. Er macht klar: Jetzt ist es was Persönliches.

Wer ist das?

Guy Beahm spielt die Kunstfigur „DrDisrespect“, der von sich selbst behauptet, vor 30 Jahren zwei Turniere der Videotheken-Kette Blockbuster gewonnen zu haben. Er habe 93 und 94 NBA Jam mit Gary Payton und Shawn Kemp dominiert, erzählt er gerne.

Mittlerweile ist DrDisrespect 41 und fristet sein Dasein auf YouTube, nachdem er aus dem Paradies verbannt wurde.

Während er auf Erlösung und den Zugang ins himmlische Reich wartet, in dem Milch und Honig fließen, beschäftigt er sich mit Only Up!

Only Up! zeigt Streamer, die leiden, und Fans, die es feiern

Was ist das für ein Spiel? Only Up! Ist ein Spiel wie Jump King oder „Gettingt over it“: Spieler müssen Sprung-Puzzles bewältigen, um nach oben zu gelangen. Wer scheitert, fällt und muss von einem früheren Zeitpunkt erneut den Aufstieg beginnen.

In Wahrheit ist das ein Spiel, das dafür gemacht ist, damit Streamer und Influencer sich darüber furchtbar aufregen, weil die Zuschauer es lieben, Spieler scheitern zu sehen.

Warum ist es für DrDisrespect was Persönliches? Der selbst ernannte Super-Gamer zeigte am 26. Juni einen Clip, in dem er abstürzt, ins Bodenlose fällt, wie wild auf den Controller eindrischt und am Boden landet, während er verzweifelt dreinschaut.

Danach fragte er seine Zuschauer: „Deinstallieren oder das Spiel schlagen?“ 58 % seiner Zuschauer wollten ihn erneut springen und fluchen sehen.

Seinen neuen Versuch mit „Only Up!“ leitete er mit folgenden Worten ein (via twitter):

Dieses arschleichte Low-Budget 9 $ Witzchen eines Spiels glaubt, ich bringe es nicht. FALSCH. Ich werde heute Only Up! schlagen. Das ist eine persönliche Garantie.

Es ist also was Persönliches.

