Die Hauptdarstellerin von Star Wars reagiert auf die laute Kritik enttäuschter Fans: „Ärgert mich noch immer“

An der eigenen Meinung über die Filme habe sich trotz der Kontroverse nichts geändert. Daisy Ridley wird in einem kommenden Film über ihre Figur noch einmal als Rey zu sehen sein. Ein anderer Darsteller aus der Reihe wird seinen Charakter hingegen nie wieder spielen.

Im Zentrum des Ärgers stand Reys Abstammung. Noch in Episode 8 wird gesagt, Rey sei die Tochter eines „Niemand“. Schon im nächsten Film wurde aber ein großer Twist enthüllt. Das fanden viele Fans wohl unglaubwürdig und eine erzwungene Wendung in der Geschichte.

Was war das Problem der Fans? Bei einem Interview im Podcast Happy Sad Confused erinnert sich die Schauspielerin an diese Zeit. Die Stimmung der Fans habe sich vor allem zwischen Episode 8 (Die letzten Jedi) und 9 (Der Aufstieg Skywalkers) stark gewandelt.

Englischer Trailer zu Star Wars 9: The Rise of Skywalker

Was kritisierten enttäuschte Fans? Die neueren Episoden von Star Wars, namentlich die Episoden 7 bis 9, stießen bei vielen Fans der beliebten Filmreihe auf wenig Gegenliebe. Vor allem die Handlung, die besonders im Fall von Episode 7 stark an den vierten (und damals ersten) Film, „Eine neue Hoffnung“ erinnert, stand im Fokus der Kritik.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to