Deshalb will Adam Driver nie wieder in einem „Star Wars“-Film mitspielen

Er erklärte weiter: „Der Regisseur bestimmt das Tempo am Set. Ich mag es nicht, das zu kontrollieren. Ich muss mich anpassen. Spike Lee und [Steven] Soderbergh drehen sehr schnell. Für mich ist das unangenehm, aber es ist ihr Film, also passe ich mich an.“

Englischer Trailer zu Star Wars 9: The Rise of Skywalker

Am 1. Januar 2024 sprach Adam Driver im SmartLess-Podcast über seine große Rolle als „Star Wars”-Antagonist in der neuesten Film-Trilogie des bekannten Sci-Fi-Universums.

In einem Podcast sprach Adam Driver, der Kylo Ren in der letzten Star Wars-Trilogie spielte, über seine Rolle. Dabei machte er deutlich, dass er nie wieder in dem Franchise mitwirken werde.

