Star Trek: „Captain Picard“ soll mit 83 Jahren noch einmal zurückkehren – „Ich bin so aufgeregt“

Bisher gibt es von offizieller Seite jedoch noch keine Ankündigung, ob und wann ein neuer Film zu Picard erscheinen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob das Projekt mit Sir Patrick Stewart grünes Licht bekommt und auch tatsächlich in die Produktion starten wird. Wenn ihr Fans von Star Trek seid, könnten euch auch andere Serien aus dieser Liste gefallen: Die 11 besten Sci-Fi-Serien laut IMDb

Er sei aber bereits voller Vorfreude, wie er erzählte: „Ich habe von einem Drehbuch gehört, das gerade geschrieben wird, in dem [ich] mitspielen soll [als Picard] – und mir wurde gesagt, dass ich es innerhalb einer Woche oder so erhalten werde. Ich bin so aufgeregt, weil es sich nach der Art von Projekt anhört, bei dem die Experimente, die ich machen möchte, für diese Art von Material unerlässlich sind.“

Was sagt Stewart über den geplanten Projekt? Bisher gibt der Schauspieler keine genauen Details preis, meint aber, dass es sich dabei um ein spannendes Projekt handle, dass sich so anhöre, als könne er seine ikonische Rolle noch einmal neu zu entdecken.

Doch bald könnte es Nachschub geben, denn: Der Schauspieler von Captain Picard, Sir Patrick Stewart, erzählte in dem Podcast Happy Sad Confused vom 4. Januar 2024 von einem interessanten Projekt, das sein Interesse geweckt hat, noch einmal an Bord der Enterprise zurückzukehren.

Sir Patrick Stewart ist als Captain Picard bei den „Star Trek“-Fans bekannt. In einem Interview erzählte der inzwischen 83-Jährige von einem spannenden Drehbuch, für das er vielleicht noch einmal in seine ikonische Rolle zurückkehren wird.

