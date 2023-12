Ich habe noch nie Star Trek geschaut, aber „Lower Decks“ fand ich großartig

Natürlich gibt es zu so einem großen Franchise wie Star Trek auch PC-Spiele. Erst kürzlich erschien das Strategiespiel „Star Trek: Birth of the Federation“, das ganze 20 Jahre auf sich warten ließ. Doch ob sich das Warten gelohnt hat, ist fraglich:

Seid ihr „Star Trek“-Fans? Falls ja, wie hab ihr denn in das Franchise gestartet? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Aber auch als Nichtkenner fühlte ich mich mit der Serie nie überfordert oder mit Fan-Service gelangweilt. Alles ergab für sich genommen einen Sinn, also so wie Zombie-Viren, verführerische Alien-Echsen oder sich aus Scham selbst duplizierende Spezies eben Sinn ergeben können.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to