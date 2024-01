Star Wars: Schauspieler verrät, dass die Geschichte von Kylo Ren eigentlich ganz anders werden sollte

Adam Driver, der Kylo Ren in der letzten Star Wars-Trilogie spielt, verriet, dass die Geschichte seiner Figur eigentlich ganz anders hätte verlaufen sollen. Doch im dritten Film wurde ein wichtiger Aspekt geändert.

Adam Driver sprach in der The Rich Eisen Show am 13. Dezember 2023 über seine große Rolle als „Star Wars“-Antagonist in der neuesten Trilogie des bekannten Sci-Fi-Franchises. Dabei offenbarte er, dass Kylo Ren eigentlich eine ganz andere Storyline bekommen sollte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, dem letzten Film, in dem Adam Driver als Kylo Ren zu sehen ist:

Kylo Ren wird netter als geplant

Wie sollte Kylo Rens Geschichte eigentlich verlaufen? Adam Driver erzählte in dem Interview, wie die Geschichte seiner Figur ursprünglich von J.J. Abrams vorgesehen war:

„Seine Idee war, dass [Kylos] Reise die entgegengesetzte Reise von Vader ist, wobei Vader am Anfang am selbstbewusstesten ist und sich am meisten der dunklen Seite verschrieben hat. Und dann, im letzten Film, ist er der verletzlichste und schwächste. Er wollte mit dem Gegenteil beginnen. Dieser Charakter war der verwirrteste und verletzlichste, und am Ende der drei Filme würde er der dunklen Seite am meisten verpflichtet sein.“

Hier könnt ihr selbst sehen, wie Adam Driver über Kylo Ren spricht. Springt dazu zu 7:07:

Wann änderte sich der Plan zu Kylo Ren? Wie der Schauspieler erzählte, wurde das ursprüngliche Konzept der Figur auch im zweiten Film der Trilogie unter Regisseur Rian Johnson weiter verfolgt – auch wenn dieser bereits die Geschichte des Antagonisten in eine etwas andere Richtung lenkte.

Erst im dritten Film entschied man, dem, Antagonisten eine Redemption Arc zu verpassen und ihn wieder auf die gute Seite der Macht zu schicken.

Auch, dass Kylo Ren sich nochmal in Ben Solo als Person entwickle, sei ursprünglich nicht geplant gewesen, wie der Schauspieler weiter ausführte: „Er war von Anfang an Ben Solo, aber es gab nie eine Version, in der wir Ben Solo sehen würden, als ich dafür [für die Rolle] unterschrieben hatte.“

Wenn ihr euch noch einmal das Ende der Geschichte rund um Kylo Ren anschauen wollt, findet ihr Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers aktuell auf Disney +, Amazon Prime, Apple tv, maxdome, Magenta TV und Google Play.

