Es gibt einen neuen besten Videospielfilm, schlägt mit 95 % positiven Reviews sogar Sonic

Die Filmadaption eines Horrorspiels erhält derzeit absolute Traumwertungen. Interessant dabei: Bei der Vorlage handelt es sich nicht um ein großes Franchise, sondern um ein Indie-Spiel.

Um welchen Film geht es? Exit 8 ist ein neuer Horrorfilm, der auf dem Spiel The Exit 8 basiert. Dabei handelt es sich um einen Indie-Titel des Entwicklers Kotake Create, der 2023 erschien und seither auf so gut wie alle Plattformen portiert wurde.

Der japanische Film von Regisseur Genki Kawamura bedient sich derselben Ausgangslage wie schon das Spiel: Eine Person findet sich in einer scheinbar verlassenen U-Bahn-Station wieder und möchte diese über den Ausgang Nr. 8 verlassen. Das ist schwieriger als gedacht.

Mit der Zeit treten Anomalien auf, die Umgebung verändert sich, und wer nicht genau aufpasst und die Veränderungen bemerkt, muss immer wieder von vorn anfangen – wie in einem Loop.

Im Film geht es um einen jungen Mann, der in genau so einer U-Bahn-Station festhängt. Ein Plakat weist ihn darauf hin, dass er im Angesicht einer Anomalie auf keinen Fall weitergehen darf.

Immer wieder scheitert er beim Versuch, Exit 8 zu erreichen, und trifft dabei auf andere Menschen, die ihn aber mehr verwirren als helfen.

Video starten Grusel in der U-Bahnstation: Der Trailer zum Horrorfilm Exit 8 Autoplay

Anomalie schlägt blauen Igel

Ist der Film gut? In den letzten Jahren haben wir einige starke Videospieladaptionen erhalten. Denkt nur an Arcane oder Cyberpunk Edgerunners, wobei es sich hierbei um Serien handelt. Welche wirklich die besten sind, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Bei den Filmen gilt laut Rotten Tomatoes Sonic the Hedgehog 3 als bisher herausragendster Videospielfilm und kann einen Kritiker-Score von 86 % vorweisen (152 Reviews). Damit wischt Exit 8 kurzerhand den Boden auf.

Aktuell steht der Horrorfilm bei einer Wertung von 95 % (Stand: 11.04.2026). Zwar haben mit 93 Reviews bislang weniger Kritiker ihre Stimme abgegeben als bei Sonic, der Abstand von 9 Prozentpunkten ist dennoch enorm.

Gelobt wird bei Exit 8 auf Rotten Tomatoes vor allem die dichte, unheimliche Stimmung. Aus der simplen Idee der Vorlage wurde laut Kritiken viel gemacht:

„Exit 8 ist sowohl ziemlich originalgetreu als auch ein eigenständiger, einzigartig packender Gruselfilm“, schreibt Oscar Goff von Cambridge Day.

„Exit 8 ist nicht nur eine der besten Videospielverfilmungen. Es könnte sogar die bisher beste sein“, findet William Bibbiani von TheWrap.

„Ein frischer Neuzugang im zeitgenössischen J-Horror, der die Figuren geschickt an seine eigenen Regeln anpasst, ohne sie zu bloßen Requisiten für den nächsten Schockeffekt zu machen“, schreibt Richard Whittaker von Austin Chronicle.

„Auch wenn Exit 8 vom Spiel in eine Realverfilmung übertragen wird, bleibt es als Konzept erstaunlich eindringlich und fesselnd, auch wenn seine Geschichte nie ganz so tiefgründig wird wie seine Spielmechanik“, kommt Ben Wasserman etwas kritischer zum Schluss.

Besonders für Kenner der Vorlage dürfte der Film ein echtes Highlight sein. Aber auch Horror-Fans generell könnten ihre Freude damit haben. Das gilt auch für Zartbesaitete: Exit 8 hat mit einer FSK 12 eine fürs Genre vergleichsweise niedrige Alterseinstufung.

Wann kann man den Film sehen? Am 10. April 2026 erfolgte der Kinostart in den USA. Bislang gibt es zwar noch kein Datum für Deutschland, der Verleih Neon, der den Film in den Vereinigten Staaten ins Kino bringt, ist jedoch auch in Europa tätig.

Vielleicht findet Exit 8 also noch den Weg auf die heimischen Leinwände oder landet zumindest bei einem Streamingdienst oder als physische Disc im Laden. Hat der Film euer Interesse geweckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein anderer Genre-Klassiker hatte es dagegen eher schwer: Vor 44 Jahren wollte niemand einen kleinen Horrorfilm sehen, erst Stephen King verhalf dem Regisseur zum großen Erfolg