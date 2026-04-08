5 Worte von Stephen King reichten aus, um einen verschmähten Horrorfilm zum weltweiten Hit zu machen

Regisseure, die am Anfang ihrer Karriere stehen, haben es oft nicht leicht. Im Fall von Sam Raimi half ausgerechnet Stephen King dabei, einen heute legendären Horrorfilm berühmt zu machen.

Fragt man Horrorfans heute nach ihren Lieblingsfilmen, ist die Chance groß, dass sich darunter Tanz der Teufel findet. Im englischen Original heißt der Streifen Evil Dead und erschien erstmals 1981.

Heute ist der Film absoluter Kult, was nicht zuletzt auf den schrägen Humor und absurden Gewaltgrad zurückzuführen ist. Tatsächlich stand Tanz der Teufel bis 2016 in Deutschland auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Viele der Effekte wirken aus heutiger Sicht herrlich amateurhaft, was aber den Charme des Films ausmacht.

Für Regisseur Sam Raimi bedeutete Tanz der Teufel den Durchbruch. Allerdings schienen die Aussichten anfangs nicht sonderlich rosig. Was sich heute kaum noch jemand vorstellen kann: Niemand wollte den Film sehen – bis Stephen King kam.

Der bislang letzte Ableger der Tanz-der-Teufel-Reihe erschien 2023 und hat es auch in unsere Empfehlungen geschafft. Hier seht ihr den Trailer:

Video starten Evil Dead Rise – Trailer zur bitterbösen Fortsetzung der klassischen Horrorreihe Autoplay

Das Wort des Horror-Großmeisters

Was hat Stephen King damit zu tun? Im Gespräch mit CinemaBlend sprach Sam Raimi über den Einfluss des berühmten Schriftstellers auf sein eigenes Werk. Das würde schon ganz zu Beginn anfangen, nämlich bei der Verbreitung von Tanz der Teufel.

Nachdem der Film fertiggestellt war, fuhr Raimi damit zu den Filmfestspielen von Cannes, wo es einen Filmmarkt gibt. Dort werden für gewöhnlich die Rechte und Lizenzen für die Veröffentlichung neuer Filme in verschiedenen Ländern verkauft. Raimi zufolge hatte niemand Interesse an seinem Werk.

Bis Stephen King plötzlich auftauchte:

Stephen King war zufällig im Kino in Cannes, auf dem Filmmarkt. Er hat den Film gesehen und uns im Magazin „Twilight Zone“ eine großartige Kritik geschrieben. Das war eine riesige Ehre für mich, denn er war mein allgrößter Held – und ist es immer noch. Er hat einen enormen Einfluss auf mich. Sam Raimi

In einer Zeit, als VHS-Kassetten das gängige Medium für zuhause waren, zählten die Cover und besonders lobende Zitate darauf sehr viel.

Es lag nahe, sich einer Aussage von Stephen King zu bedienen und damit Werbung für Tanz der Teufel zu machen. Und so fand ein einfaches, aber sehr aussagekräftiges Zitat seinen Weg auf die Verpackung:

„Der originellste Horrorfilm des Jahres.“

Fünf simple Worte, die jedoch absolut ausreichten, um Tanz der Teufel die benötigte Starthilfe zu geben.

Welche Wirkung hatte Kings Hilfe? Die VHS fand schnell ihren Weg in die Videotheken der USA, bald verbreitete sich der Film aber auch weltweit und wurde zum Kult.

Kings Lob war nicht unberechtigt. Tanz der Teufel schaffte es, trotz eines geringen Budgets von laut IMDb nur etwa 350.000 US-Dollar – heute etwa 1,3 Millionen US-Dollar, mit kreativer Kameraarbeit und wirkungsvollen, handgemachten Effekten in die Filmgeschichte einzugehen.

Es entstanden bis heute vier offizielle Fortsetzungen und die Serie Ash vs Evil Dead. 2026 folgt schon der nächste Film. Auch sonst ist Tanz der Teufel in der Populärkultur nicht mehr wegzudenken. Unter anderem aufgrund der Hilfe von Stephen King. Der Erfolg des Films liegt auch in einem heute leider aussterbenden Ort begründet: Videotheken von früher hatten einen großen Vorteil, der Netflix oder Amazon Prime immer fehlen wird