Chihiros Reise hat am Ende eine offene Frage, die im Film nie geklärt wird – Doch der Schöpfer hat eine Antwort

Am Ende von Chihiros Reise ins Zauberland muss das kleine Mädchen einen Test bestehen, wenn sie die magische Welt verlassen möchte. Sie schafft ihn auf Anhieb, was für den Zuschauer nicht direkt ersichtlich ist. Der Schöpfer des Animes erklärt, was dahintersteckt.

Was ist das für ein Test? Die besagte Szene kommt zum Ende des Films. Die Hexe Yubaba legt dem kleinen Mädchen Chihiro einen Test auf. Nur wenn sie diesen besteht, dürfen sie und ihre Eltern die Geisterwelt wieder verlassen, in die sie anfangs reingeraten sind.

Yubaba stellt Chihiro vor eine Gruppe von Schweinen. Das kleine Mädchen soll exakt die 2 Tiere herausfinden, die ihre verwandelten Eltern sind. Hat sie recht, sind sie frei, rät sie falsch, muss sie für immer in der Geisterwelt bleiben.

Chihiro schaut sich die Gruppe an Schweinen genau an und antwortet völlig sicher, dass ihre Eltern nicht unter den Schweinen sind. Damit gibt sie die einzig richtige Antwort und der Zauber, der sie gefangen hält, bricht, sodass sie und ihre Eltern wieder die Zauberwelt verlassen dürfen.

Für die Zuschauer wird nicht klar, woher Chihiro das so genau wusste. Denn die Schweine sehen alle gleich aus und verhalten sich auch ähnlich. Doch Hayao Miyazaki, der Director des Films, hatte darauf eine klare Antwort.

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Miyazaki löst eines der größten Rätsel von Ghibli

Wie hat sie ihre Eltern erkannt? Vor rund 12 Jahren gab Miasaki ein Interview und beantwortete Fragen zum großen Finale des Films. Er gibt zu, dass nie erklärt wurde, warum die Eltern nicht zur Gruppe der Schweine gehören. Viele fänden, dass das unlogisch sei. Solche Dinge halte Miyazaki allerdings nicht für wichtig:

Diejenigen, die ständig nach Erklärungen suchen, sagen oft, dass das unlogisch sei. Ich halte solche Dinge jedoch nicht für wichtig. Nach all dem, was sie bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hat, weiß Chihiro einfach, dass ihre Eltern nicht da sind. Du fragst, warum sie es weiß, aber Wissen ist das menschliche Leben. Das ist alles. Hayao Miyazaki, zu lesen auf Soranews24

Demnach hat Chihiro einfach so viel Lebenserfahrung gesammelt und ist so viel erwachsener geworden, dass sie das Wissen erlangt habe.

Miyazaki fügte hinzu: Wenn es das Publikum störe, dass hier und da etwas an Erklärungen fehle, sollte es diese Lücken halt selbst füllen. Er wolle keine Zeit damit verschwenden, über solche Dinge nachzudenken.

Chihiros Reise ins Zauberland gilt als zeitloser Klassiker im Animebereich. Schaut man sich alle Filme des Studio Ghibli mal an, landet Chihiro in den Top 5 der besten Filme. Welchen Platz sie genau einnimmt und wer vielleicht noch über ihr ist, seht ihr in der folgenden Liste auf MeinMMO: Alle Ghibli-Filme im Ranking nach IMDb