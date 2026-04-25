Die Macher von Vampire Survivors beweisen, dass sie keine One Hit Wonder sind, hauen den nächsten Steam-Hit raus

Mit Vampire Crawlers wagen die Macher von Vampire Survivors eine Abkehr von ihrer Erfolgsformel. Kann das funktionieren? MeinMMO-Redakteurin Lydia hat den Titel auf Steam angezockt.

Was ist das für ein Spiel? Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard ist das neue Spiel der Macher von Vampire Survivors in Zusammenarbeit mit Nosebleed Interactive und ein Spin-off des Hit-Roguelites, das aus der Bullet-Hell einen rundenbasierten Dungeon Crawler/Deckbuilder macht. Die Charaktere und Waffen sind bekannt, auch wenn einige Effekte etwas angepasst werden mussten. Zudem gibt es einige neue Mechaniken.

Vampire Crawlers startete am 21. April 2026 auf Steam sowie den gängigen Konsolen und erreichte in den ersten Tagen bereits über 40.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Wer sich jetzt denkt: Das ist zwar ordentlich, aber eben doch nicht so ein viraler Erfolg wie das Original, der tappt womöglich in die gleiche Falle wie ich. Denn Vampire Survivors wurde zwar Millionenfach gespielt, hatte auf Steam aber bislang auch nie mehr als 77.061 Spieler auf einmal (Quelle: SteamDB).

Noch hat der Dungeon Crawler also alle Zeit der Welt, den großen Bruder einzuholen. Zumindest in Sachen Reviews ist Vampire Crawlers auf einem guten Weg: Mit 97 % bei knapp 3.000 Bewertungen steht es auf Steam am Abend des 24. April auf „äußerst positiv.“

Aber kann das Spin-off die Magie des Originals einfangen?

Video starten Vampire Crawlers: Das neue Spiel der Macher von Vampire Survivors im Trailer Autoplay

Kann Vampire Crawlers an den Erfolg des Originals anknüpfen?

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Lydia: Als ich Vampire Crawlers beim letzten Steam Next Fest als spielbare Demo entdeckte, war mein erster Gedanke: „Krass, diese billigen Abklatsche werden auch immer dreister, sogar das Key-Art ist geklaut.“ Unmittelbar gefolgt von: „Das ist ja wirklich von den Devs, das muss ich mir mal anschauen!“

Zur Referenz: Ich habe weit über 100 Stunden in Vampire Survivors und nochmal ebenso viele in „Survivor-Likes“ wie Deep Rock Survivors oder TemTem Swarm. Doch so sehr ich Roguelites (nahezu) aller Arten liebe: Mit Deckbuildern bin ich bislang noch nie so richtig warm geworden. Von daher hatte ich Vampire Crawlers zwar auf meiner Liste, war aber noch zögerlich.

Nun ist der Dungeon Crawler allerdings auf wundersame Weise (dank eines sehr lieben Freundes) in meiner Steam-Bibliothek erschienen, und ich habe mich natürlich direkt durch die ersten Gebiete geschnetzelt.

Das Spiel wirft einen direkt in eine Art Tutorial-Run, das Prinzip ist einfach: Wir steuern eine Figur durch einen Dungeon. Auf jeder Stufe warten eine Reihe von Gegnern. Am Ende muss man sich einer stärkeren Version eines einfachen Gegners stellen und kann sich weiter in die Tiefe zum nächsten Floor graben. Viele Kämpfe sind optional, locken aber mit Erfahrung für wertvolle Level-ups und Gold, mit dem außerhalb eines Runs permanente Verbesserungen freigeschaltet werden können.

Und genau hier beginnt die Magie zu wirken: Bereits nach meinem ersten vollwertigen Run bekam ich angezeigt, was ich denn alles Tolles freigeschaltet hatte – begleitet von einer ganzen Reihe aufploppender Steam-Achievements. Ein Fest für die Dopaminrezeptoren.

Gerade am Anfang gibt es nach einem Run meistens einen Haufen Unlocks

Also tat ich, was ich tun musste, schnappte mir den frisch freigeschalteten neuen Charakter und begab mich in das nächste ebenso neue Gebiet.

Vampire Crawlers hat zwar das Genre gewechselt, bedient sich jedoch derselben Elemente, die auch schon das Original so ausgezeichnet haben:

Ein Gameplay-Loop nach dem Motto „easy to learn, auch irgendwie easy to master, aber mit immer neuen Möglichkeiten, noch übermächtigere Kombinationen zu kreieren.“

Eine meisterhaft getaktete Meta-Progression, die einem immer irgendeine Karotte vor die Nase hält. Entweder, man möchte den einen Unlock jetzt noch freischalten – oder man hat ihn gerade und will ihn jetzt noch testen.

Entweder, man möchte den einen Unlock jetzt noch freischalten – oder man hat ihn gerade und will ihn jetzt noch testen. Ein niederschwelliges, spaßiges Gaming-Erlebnis für auf dem Sofa oder unterwegs. Ich selbst spiele auf dem Steam Deck, kann mir aber gut vorstellen, dass Vampire Crawlers auf dem Handy noch besser funktioniert, als das Original.

Schnetzeln in Reih und Glied

Was mir bislang an Vampire Crawlers im Vergleich zum Original fehlt, ist der Impact meiner Angriffe. In Survivors erreicht man meistens einen Punkt, an dem die Gegner den Bildschirm komplett fluten. Zu sehen, wie die eigenen Waffen regelrechte Schneisen in das Meer aus Monstern schlagen, oder jede Kreatur von meiner Abwehr vaporisiert wird, bevor sie sich nähern kann, das ist für mich ein Teil des Reizes.

In Crawlers verlaufen die Begegnungen mit Gegnern deutlich geordneter. Man weiß vorab, wo sie lauern, kann den Kampf selbst starten oder mit einer alternativen Route vermeiden, und durch das rundenbasierte Kampfsystem bleibt auch die Hektik aus, sich vor der nächsten Welle noch ein Upgrade zu sichern.

Auch im Kampf stehen die Gegner in Reih und Glied und rücken mir nur schrittweise auf die Pelle. Kennt ihr die Szene in [jedem Action-Film ever], wenn der Held hoffnungslos in Unterzahl ist, und sich die Gegner schön brav der Reihe nach vermöbeln lassen, statt ihn zu überwältigen? Ja, das.

Aber: Ich habe auch noch nicht allzu viele Runs gemacht, und schon jetzt verspürte ich ein Stück dieses Feelings, wenn ich eine neue Waffen-Fusion freischaltete, und die Gegner bei der nächsten Begegnung mit einer Karte vernichtete. Gut möglich, dass ich hier durch geschicktes Aneinanderreihen von Combos noch viel effizienter und Effekt-reicher schnetzeln kann, wie es im Trailer auch schon angedeutet wurde.

Die Fusionen funktionieren ähnlich wie im Original Die Hintergründe sind deutlich aufwendiger gestaltet Huch! Dieser Boss sprang mir plötzlich entgegen

Handwerklich top, ohne das Rad neu zu erfinden

Ist Vampire Crawlers nun etwas für euch? Wenn ihr euch diese Frage stellt, gehört ihr vermutlich zu einer von zwei Gruppen: Ihr liebt Vampire Survivors und fragt euch, ob das Konzept auch ohne Bullet-Hell überzeugt, oder ihr konntet den Hype um das Original nie so richtig nachvollziehen und seht nun eine Chance, das Phänomen doch noch zu erleben. Dafür zwei Antworten:

Für die Survivor-Fans: Das Gameplay ist eben ein anderes, doch gibt es genug Vertrautes, das ihr euch schnell zurechtfinden werdet. Wahrscheinlich habt ihr noch ungefähr im Kopf, wie die Fusionen funktionieren, erkennt eure Lieblings-Waffen und -Charaktere wieder, und werdet euch schnell eingrooven. Wenn ihr Card Battlern oder rundenbasierten Kämpfen allgemein nicht völlig abgeneigt seid, werdet ihr auf eure Kosten kommen.

Für die Nicht-Fans: Wenn euch das weitestgehend automatisierte Gameplay oder die teils doch sehr wuseligen Effekte von Vampire Survivors nicht zugesagt haben, könntet ihr mit Crawlers doch noch einen Zugang zum Franchise finden. Sollte euch die wirklich rudimentäre Pixel-Grafik in Survivors abgeschreckt haben, werdet ihr den Look von Crawlers vielleicht etwas zugänglicher finden. „Mit wenig anfangen, übermächtig werden, das Spiel brechen und das alles in handlichen Happen“ hört sich gut für euch an? Dann gebt dem Spiel eine Chance.

Ob Vampire Crawlers ebenso ein Phänomen werden und Horden von Nachahmern auf den Plan rufen kann, wie der große Bruder, wage ich zu bezweifeln. Dennoch beweist poncle hier erneut, wie gut sie ihr Handwerk beherrschen. Dieses Studio hat die Formel für „Nur noch einen Run“ einfach perfektioniert, und ich habe auf jeden Fall vor, mich dieses Wochenende noch durch zahlreiche Dungeons zu kämpfen.

Falls euch das noch nicht genug ist: Mit Vampire Crawlers ist noch lange nicht Schluss. Wie unsere Kollegen von GamePro berichten, arbeiten die Macher von Vampire Survivors derzeit noch an ganzen 15 anderen Projekten.

Auf eines freue ich mich dabei besonders: Warhammer Survivors wird ein Survivor-Like, das in Zusammenarbeit mit Auroch Digital (Warhammer 40.000: Boltgun) und Games Workshop selbst entsteht. Muss ich mehr sagen? Wir haben auf MeinMMO bereits über den Titel berichtet: Einer der größten viralen Spiele-Hits der letzten Jahre tut sich mit Warhammer 40.000 zusammen, die Fans rasten aus: „Meine Güte, es ist perfekt“