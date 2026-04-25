Gerade eben saß ich bei meinem täglichen Reddit-Scroll-Ritual, als mir plötzlich ein Thread in den Feed gespült wurde: „TERA 2 in the works“. Da hat mein Herz ehrlich gesagt sofort einen kleinen Sprung gemacht, und ich wusste: Das muss ich jetzt einfach direkt hier mit euch teilen. Ja, es war bereits bekannt, dass Krafton grünes Licht gegeben hat, aber nun weiß man: Die Entwicklung ist in vollem Gange.

Wenn das nämlich kein gutes Omen ist! TERA war damals ein entscheidender Grund, warum ich MeinMMO überhaupt gegründet habe. Ohne TERA gäbe es diese Seite hier vermutlich gar nicht.

Damals war ich sehr unzufrieden damit, wie die großen, etablierten Gaming-Medien über MMOs und vor allem TERA berichteten. Das war mir alles viel zu distanziert und fehlerhaft.

Ich wollte eine Seite schaffen, die wirklich versteht, wonach User suchen: nah dran, unkompliziert und mit einem echten Gefühl für die Szene. Mit Redakteuren, die tief in die Materie eintauchen, selbst als Spieler in Gilden oder Communities aktiv sind, zuhören und sich einbringen

Und so hieß es schließlich: Hereinspaziert! MeinMMO war geboren – pünktlich zu der Zeit, als vor über 10 Jahren die absolute Blütezeit der MMOs udn Service Games begann. TERA, SWTOR, WildStar, ESO, Destiny, The Division und viele mehr… es war unglaublich viel los. Ob die Jahre 2026 und 2027 dieses Gefühl wohl zurückbringen können? Und wer weiß, vielleicht ja irgendwann mit einem TERA 2…

Wir haben damals sogar nachts koreanischen Entwicklergesprächen gelauscht, das Zeug mühsam übersetzt und sofort nach Deutschland gebracht.

Kleine Anekdote am Rande: Eine meiner allerersten News auf MeinMMO entstand genau so. Sie wurde dann aber direkt von einer der größten Gaming-Seiten im Netz gnadenlos kopiert, und zwar komplett ohne Quellenangabe. Ich habe mich natürlich sofort beschwert, es wurde ein Link zum TERA-Artikel gesetzt und zack: Der Ehrgeiz war endgültig geweckt! In den darauffolgenden Monaten stießen dann verdammt fähige Leute zum Team, darunter auch Cortyn und Schuhmann, die diese Leidenschaft absolut geteilt haben, die Seite zum Erfolg machten und eine Lücke schlossen.

TERA hingegen – dem Spiel, dem wir all das überhaupt zu verdanken hatten (na gut, es gab da noch ein paar andere Gründe, aber geben wir TERA einfach mal den Ruhm) – ging irgendwann leider die Puste aus. Aber fangen wir am besten bei den guten Erinnerungen an, bevor ich mehr Informationen zu TERA 2 teile.

Das Dark Souls der MMORPGs

Wenn ich an TERA zurückdenke, schießt mir sofort dieses Kampfsystem in den Kopf. Für mich ist das in einem MMORPG bis heute absolut unerreicht. Es hatte echt was von einem “Dark Souls”-MMO. Ich muss sofort an die epischen Kämpfe gegen die BAMs (Big Ass Monsters) denken, an meinen Slayer, die knuffigen Poporis und das unfassbare Gefühl, als unsere Truppe nach unzähligen Wipes endlich die Queen gelegt hat.

Mein Slayer und ich.

Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlte: Ich weiche roten Flächen aus, bringe mich mit dem Fadenkreuz in eine optimale Position hinter dem Boss und zünde meinen Skill-Opener. Als Slayer, der den Castanics angehört, ist alles darauf ausgerichtet, von hinten massiv Schaden reinzudrücken.

Spektakuläre Kämpfe gegen Bosse waren das Herzstück von TERA und das Kampfsytem damals eine große Überraschung, die das Genre prägte. Typische MMORPG-Bossmechaniken in voller Harmonie mit einem Action-Kampfsystem.

Danach nimmt alles mit einem intuitiven, direkten Kettensystem seinen Lauf. Das brachte mich manchmal echt in Ekstase, jeder Krit ließ mich innerlich zucken. Die Boss-Mechaniken haben einfach prächtig mit diesem Action-System harmoniert.

Das Treffer-Feedback war eine pure Befriedigung. Aber wehe, man zündete im Wahn einen Skill zu viel oder klaute dem Tank die Aggro – dann lag man schneller im Dreck, als man gucken konnte. TERA hat mir damals ehrlich gesagt den Spaß an konventionellen, halbrundenbasierten Tab-Targeting-Systemen, wie man sie aus WoW kannte, komplett verdorben.

Damals habe ich auch die PS4-Version getestet, die allerdings nicht ganz an die PC-Fassung herankam. Hier seht ihr meinen Slayer bei einem spektakulären Sprungangriff. Fun Fact: Der Screenshot stammt aus dem Jahr 2018 und der Charakter heißt Meimo… das ist unsere interne Abkürzung in der Redaktion für das gesamte Kollektiv. Eigentlich hat man mich damit nur aufgezogen, weil ich manchmal so schnell rede und dabei Buchstaben verschlucke.

Warum es trotzdem irgendwann vorbei war

Ich will hier aber nicht nur die rosa Nostalgie-Brille aufhaben. Nach 2-3 Jahren verlor TERA für mich nämlich seinen Reiz. Es gab zu viele nervige Nerfs, die dem Spiel die Herausforderung nahmen und es schlicht zu leicht machten.

Auch im Endgame wurden etliche Fehler gemacht: Es wurden immer mehr Systeme drangeklatscht, die überhaupt nicht mehr mit der eigentlichen Basis harmonierten. Dazu kam fragwürdiges RNG und dieser absolute Wahn, unter dem Motto „Sex sells“ fast nur noch weibliche Klassen zu veröffentlichen. Das und die ständigen Elin-exklusiven Inhalte hinterließen bei mir einfach einen richtig faden Beigeschmack.

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Problematisch war aber auch die Technik, auch wenn es mitunter sehr hübsch war und seiner Zeit ein Augenschmaus: Die Unreal Engine 3 kam überhaupt nicht mit den Spielermassen klar. Raids und Massen-PvP waren oft reine Diashows, die Spielerfahrung litt deutlich darunter. Als TERA dann 2022 endgültig eingestellt wurde, war es mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber: Ich habe immer auf einen echten Nachfolger gehofft, der aus diesen Fehlern lernt.

Bluehole sucht akribisch nach neuen Mitarbeitern für TERA 2, die bereits zeigen, dass nicht nur am Konzept gearbeitet wird, sonder es ans Eingemacht geht.

Was wir über TERA 2 wissen

Aktuell projiziere ich da natürlich sehr viele positive Erinnerungen rein, es ist noch eine extrem frühe Phase. Aber die Infos, die aktuell von japanischen und koreanischen Seiten durchsickern, machen Hoffnung:

Es ist offiziell: KRAFTON (Bluehole Studio) hat mit dem Recruiting für das Kernteam von “TERA 2” begonnen.

KRAFTON (Bluehole Studio) hat mit dem Recruiting für das Kernteam von “TERA 2” begonnen. Der alte Chef ist an Bord: Die Entwicklung wird von Kang Sang-wook geleitet. Er war schon beim ersten TERA einer der wichtigsten Entwickler-Köpfe.

Die Entwicklung wird von Kang Sang-wook geleitet. Er war schon beim ersten TERA einer der wichtigsten Entwickler-Köpfe. Unreal Engine 5: Endlich! Das lässt mich wirklich hoffen, dass die furchtbaren Performance-Probleme der alten Engine der Vergangenheit angehören.

Endlich! Das lässt mich wirklich hoffen, dass die furchtbaren Performance-Probleme der alten Engine der Vergangenheit angehören. Fokus auf die Stärken: In den Jobausschreibungen wird explizit betont, dass das Non-Targeting-System und die Kämpfe gegen riesige Monster (die BAMs sind also zurück!) das Herzstück bilden sollen. Dazu will man das Party-Play stark in den Fokus rücken, wie im folgenden Zitat deutlich wird.

So heißt es in der Job-Beschreibung:

TERA wurde mit seinem genreweit ersten Non-Targeting-Kampfsystem und seiner beeindruckenden Grafik von Gamern auf der ganzen Welt geliebt und etablierte einen neuen Standard für MMORPGs. Mit TERA2 führen wir dieses innovative Erbe fort und schaffen auf Basis modernster Technologie und Designphilosophie ein weiterentwickeltes Spielerlebnis. Besonders die actionreichen Kämpfe gegen mittelgroße Monster, die zu den ikonischen Stärken von TERA gehörten, werden in TERA2 weiterentwickelt. So entsteht ein neues Gruppenspiel-Erlebnis, das den Wert kooperativen Spielens in den Mittelpunkt stellt.

Ich werde das für euch (und für mich!) definitiv ganz genau im Auge behalten.

Ich vielleicht ein bisschen zu viel TERA gespielt. TERA 2 kann für mich nicht früh genug kommen.

Was sagt ihr dazu? Weckt allein der Name TERA 2 bei euch auch sofort wieder dieses Kribbeln in den Fingern, oder lässt euch das nach dem Ende von Teil 1 kalt?