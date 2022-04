Pokémon GO startet heute Ei-Event mit Owei und neuen Forschungen – Alle Inhalte

In Pokémon GO läuft am 16. April die begrenzte Forschung „Ei-Meldung: Frühlingsüberraschung“ und bringt Owei, Alola-Kokowei und weitere Boni mit.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft seit ein paar Tagen das große Frühlings-Event. Am heutigen Samstag, den 16. April, findet dazu ein Mini-Event statt. Das läuft für drei Stunden und bringt viele Owei und Alola-Kokowei für euch.

Wir zeigen euch alle Boni und neuen Forschungen des Mini-Events.

Ei-Event am 16. April – Alle Inhalte

Wann geht es los? Der Start des Events ist um 11:00 Uhr. Das Event läuft drei Stunden und endet dann um 14:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Dreht ihr in der Event-Zeit an Fotoscheiben von PokéStops, erhaltet ihr Forschungen, die euch mit Owei-Begegnungen belohnen.

Während des Events könnt ihr Owei zu Alola-Kokowei weiterentwickeln, die dann Draco Meteor als Attacke beherrschen. Draco Meteor verursacht in Trainerkämpfen und in Arena- und Raidkämpfen 150 Schaden.

Dazu gibt es die doppelte Menge an Erfahrungspunkten für das Fangen von Pokémon und die Event-Boni des Frühlings-Events sind auch aktiv.

In der Wildnis erscheinen in den drei Event-Stunden folgende Pokémon häufiger: Bisasam, Myrapla, Paras, Knofensa, Tangela, Endivie, Sonnkern, Geckarbor und Samurzel. Bei allen habt ihr die Chance, den Pokémon auch als Shiny zu begegnen.

Diese Forschungen gibt es: Trainer bestätigten bereits viele Feldforschungsaufgaben, die zum Event gehören. Alle der Forschungen belohnen euch mit Owei-Begegnungen. Bedenkt, dass ihr die Feldforschungen während des Events erhalten müsst, um die neuen Belohnungen zu bekommen.

Fange 3 Pflanzen-Pokémon

Fange 3 Pokémon mit Wetter-Boost

Fange 5 Pokémon mit Wetter-Boost

Nutze 3 Beeren beim Fangen von Pokémon

Entwickle 2 Pflanzen-Pokémon

Verschicke 2 Geschenke mit Stickern

Drehe 2 PokéStops

Mache einen Schnappschuss eines wilden Pflanzen-Pokémon

Lande 5 gute Würfe

Lande 3 gute Würfe hintereinander

Lande 3 großartige Würfe

Lande 2 großartige Würfe hintereinander

Lande 5 Curveball-Würfe

Kämpfe in einer Arena

Kämpfe in einem Raid

Nutze eine sehr effektive Lade-Attacke

Bei all diesen Forschungen habt ihr die Chance, schillernden Owei zu begegnen. Bedenkt, dass ihr die Owei während des Events entwickeln müsst, damit Alola-Kokowei die starke Attacke Draco Meteor erlernt.

