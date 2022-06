Der Geburtstag von Pokémon GO jährt sich in wenigen Tagen bereits zum 6. Mal. Aus diesem Grund veranstaltet Niantic anlässlich dazu ein Jubiläums-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, auf welche Spawns und Boni ihr euch freuen könnt und welche neuen Kostüme und Besonderheiten euch erwarten.

Was ist das für ein Event? Am 06. Juli 2016 feierte Pokémon GO seinen Release, weshalb das für die Entwickler ein perfekter Anlass ist, den Geburtstag des Mobile-Games mit einem besonderen Jubiläums-Event zu krönen.

Mit dabei sind zahlreiche Spawns und Shinys, der eine oder andere Bonus sowie neue Kostüme und ein ganz besonderes Wochenende. Freut euch auf folgende Event-Highlights:

Pikachu mit Kuchenkostüm

Glutexo und Glurak mit Partyhut

Kampfwochenende mit Team GO Rocket und neuen Crypto-Pokémon

Wann startet das Jubiläums-Event? Das Event zum Geburtstag von Pokémon GO startet am 06. Juli 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 12. Juli 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neue Kostüme für Pikachu, Glutexo und Glurak

Wie ihr das von solchen Events kennt, wird es auch zum Jubiläums-Event wieder verschiedene Monster geben, die sich für euch besonders in Schale schmeißen. Allen voran darf natürlich ein neues Kostüm für Pikachu nicht fehlen.

Freut euch daher während des gesamten Events auf ein Pikachu mit einem Kuchenkostüm. Und auch Glumanda hat sich für euch einen Partyhut aufgesetzt. Erstmals könnt ihr das Feuer-Pokémon damit zu Glutexo und Glurak, ebenfalls mit Partyhut, entwickeln.

Neue Kostüme zum Jubiläums-Event

Finden könnt ihr die kostümierten Pikachu und Glumanda in der Wildnis. Pikachu tritt außerdem als Raid-Boss in den Level-1-Raids an. Glurak könnt ihr ebenfalls mit einem Partyhut in den Raids finden.

Alle Spawns zum Jubiläums-Event

Zum Jubiläums-Event könnt ihr aber nicht nur auf die kostümierten Pokémon treffen. In der Wildnis, in Raids sowie in Feldforschungen warten noch zahlreiche weitere Pokémon auf euch. Mit etwas Glück ergattert ihr sogar ein Shiny. Alle Pokémon, die ihr auch in ihrer schillernden Form finden könnt, haben wir mit einem Stern (*) markiert.

Wilde Spawns: Bisasam* Glumanda mit Partyhut* Schiggy* Pikachu mit Kuchenkostüm* Machollo* Ledyba* Trasla* Haspiror* Toxiped Igamaro Fynx Froxy Scoppel* Leufeo* Peppeck Knarksel Scampisto Egunana



Pokémon in Raids: Level-1-Raids: Pikachu mit Kuchenkostüm*, Dratini* Level-3-Raids: Bisaflor*, Glurak mit Partyhut*, Turtok*, Despotar, Metagross Level-5-Raids: Zapdos* Mega-Raids: Mega-Glurak X (bis 07. Juli), Mega-Glurak Y (ab 07. Juli)



Pokémon aus Feldforschungen Bisasam* Glumanda* Schiggy* Endivie* Feurigel* Karnimani* Geckarbor* Flemmli* Hydropi* Chelast* Panflam* Plinfa* Serpifeu* Floink* Ottaro* Igamaro Fynx Froxy Bauz Flamiau Robball



Alle Boni zum Jubiläums-Event

Neben den vielen Spawns könnt ihr euch während des Events selbstverständlich auch auf den einen oder anderen Boni freuen. Allerdings sind diese zum jetzigen Zeitpunkt (30. Juni) noch nicht vollständig, denn ihr könnt diese nochmal verbessern. Pokémon GO hat 2022 die Hyperboni geändert.

So konntet ihr euch zum GO Fest in diesem Jahr nicht ein spezielles Hyperboni-Event erspielen, sondern könnt euch zu den verschiedenen GO Festen weitere Boni für andere Events sichern.

Wird die globale Herausforderung zum GO Fest in Berlin also geschafft, dann könnt ihr euch auf noch mehr Boni beim Jubiläums-Event freuen. Folgende stehen euch unabhängig davon zur Verfügung:

Event-Feldforschungen

Neue Avatar-Artikel im Ingame-Shop

Neue Sticker aus Geschenken und PokéStops sowie im Ingame-Shop

Kampfwochenende mit Team GO Rocket und neuen Crypto-Pokémon

Neue Avatar-Artikel

Das Kampfwochenende mit Team GO Rocket

Was ist das für ein Event? Während des Jubiläums-Events erwartet euch ein Mini-Event in Form eines besonderen Kampfwochenendes. Dabei werden die Mitglieder von Team GO Rocket im Mittelpunkt stehen.

Währenddessen könnt ihr aber nicht nur häufiger auf die schwarzen Ballons treffen, sondern auch Giovanni, der große Boss von Team GO Rocket, ist mit einem neuen Pokémon zurück. Darüber hinaus können sich in dieser Zeit auch Trainer, die gern in der GO Kampfliga unterwegs sind, über den einen oder anderen Boni freuen.

Rocket-Boss Giovanni mit Crypto-Latios

Folgende Boni wird es geben:

Rocket-Ballons spawnen alle 3 Stunden

mit einer Lade-TM könnt ihr Crypto-Pokémon Frustration verlernen

20 Kampfsets pro Tag in der GO Kampfliga

4-fachen Sternenstaub beim Sieg in der GO Kampfliga

Spezialforschung zu Giovanni

Belohnung: ein Super-Rocket-Radar

Neue Crypto-Pokémon: Außerdem haben die Mitglieder von Team GO Rocket neue Crypto-Pokémon. Freut euch also unter anderem auf folgende Monster:

Crypto-Latios

Crypto-Kleinstein

Crypto-Sheinux

Crypto-Felilou

Wann läuft das Kampfwochenende mit Team GO Rocket? Das Mini-Event läuft vom 09. Juli 2022 um 0:00 Uhr Ortszeit bis zum 10. Juli 2022 um 23:59 Uhr Ortszeit.

Wie findet ihr die Inhalte des Jubiläums-Events? Freut ihr euch, endlich wieder gegen Giovanni antreten zu können? Und welche zusätzlichen Boni würdet ihr euch außerdem wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juli und welche sich davon besonders lohnen.