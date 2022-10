In Pokémon GO startet heute, am 25. Oktober, die Rampenlicht-Stunde mit Shuppet. Dazu gibt es leider keine besonderen Spawns mit Zorua. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und Spawns.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht dann eine Stunde lang ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus. Die Auswahl ändert sich jede Woche.

Eigentlich sollte heute ein Überraschungsevent mit Zorua laufen – doch das wurde abgesagt. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was euch heute bei der Rampenlicht-Stunde mit Shuppet erwartet.

Rampenlicht-Stunde am 25. Oktober – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Das Event beginnt zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr und ist dann eine Stunde lang aktiv. Um 19:00 Uhr sollte das Event planmäßig beendet sein.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Shuppet. Wenn ihr einen Rauch zündet, lockt dieser auch vermehrt das Event-Pokémon an.

Dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Als weiterer Bonus war eigentlich geplant, dass Zorua während der Rampenlicht-Stunde erscheint – Doch das wurde abgesagt. Ein Fehler sorgte dafür, dass Niantic die Spawns komplett deaktivierte.

Gibt es Shiny Shuppet? Ja, ihr könnt schillernde Shuppet in Pokémon GO fangen und heute bei der Rampenlicht-Stunde mit Glück eins treffen.

Shuppet und Shiny Shuppet im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Das Event hätte sich zu 100 % gelohnt, wenn der Release des neuen Zorua geklappt hätte. Doch leider muss man darauf verzichten und hat „nur“ die Rampenlicht-Stunde mit Shuppet.

Shuppet selbst ist als Angreifer weder bei Raids noch im PvP stark. Seine Weiterentwicklung Banette ist hingegen in der Superliga bei Trainerkämpfen recht beliebt und spielt da im unteren Mittelfeld mit. Als Raid-Angreifer ist Banette auch im Mittelfeld.

Zudem hat Banette die Möglichkeit, eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Dann wird es zu einem richtig starken Raid-Angreifer, doch ihr benötigt Mega-Energie, um ein Mega-Banette entwickeln zu können. Die bekommt ihr wiederum aus entsprechenden Raids. Die besten Konter gegen Mega-Banette findet ihr hier.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil oder hättet ihr nur für Zorua mitgemacht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.