Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Pamo und EP-Bonus

In Pokémon GO erwartet euch heute, am 05. März 2024, eine Rampenlicht-Stunde mit Pamo. Wir von MeinMMO zeigen euch hier im Guide alle Informationen zu den Zeiten, dem Shiny und dem Boni des Events.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Diese setzt ein zuvor festgelegtes Pokémon für 60 Minuten in den Mittelpunkt, weshalb es überall in der Wildnis zu finden ist. Begleitet wird das Event durch einen besonderen Bonus.

Heute könnt ihr in diesem Rahmen auf das Elektro-Pokémon Pamo aus der 9. Spiele-Generation treffen. Es kann sich über Pamamo zu Pamomamo weiterentwickeln. Von welchem Bonus die erste Rampenlicht-Stunde in der Season Welt voller Wunder begleitet wird und ob sich das Event lohnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Rampenlichtstunde am 05. März – Start, Shiny & Boni

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde findet heute, am 05. März 2024, wie gewohnt in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Ihr habt also genau eine Stunde Zeit, um alle Boni des Events zu nutzen.

Welche Boni sind aktiv? In erster Linie könnt ihr während des Kurz-Events an jeder Ecke auf Pamo treffen. Wollt ihr noch mehr Exemplare finden, dann könnt ihr euch zudem einen Rauch setzen. Dieser lockt für 60 Minuten weitere Pamo an. Darüber hinaus erhaltet ihr in dieser Zeit beim Entwickeln eurer Pokémon die doppelten EP.

Kann man Shiny-Pamo fangen? Nein, die schillernde Variante des kleinen Elektro-Pokémon ist im Spiel bislang leider noch nicht aktiv.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wer auf der Suche nach einem starken Pokémon für Raids oder die GO-Kampfliga ist, der ist mit Pamo an der falschen Stelle. Sowohl das Elektro-Pokémon selbst, als auch seine beiden Weiterentwicklungen sind nicht sonderlich stark und finden in Kämpfen eher keine Verwendung.

Da es das Pokémon zudem noch nicht als Shiny gibt, kommen auch Shiny-Jäger nicht auf ihre Kosten. Alle, die hingegen inzwischen eine Sammlung an Monstern haben, die sie entwickeln wollen, sollten die Gelegenheit heute nutzen, um dabei zusätzliche EP abzugreifen.

Werdet ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde dabei sein? Oder hofft ihr lieber auf eines der kommenden Events dieser Art? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Welche Pokémon und Boni die anderen Rampenlicht-Stunden im März bereithalten, haben wir hier für euch zusammengefasst.