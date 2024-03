Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2024 und ihre Boni

Auch im März 2024 warten in Pokémon GO wieder mal Rampenlicht-Stunden auf euch. Wir listen euch auf, welche das sind und welche Boni es gibt.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, welches jeden Dienstag für eine Stunde stattfindet. Hierbei steht ein Pokémon im Vordergrund, welches ihr in dieser Zeit in der Wildnis fast ausschließlich antrefft.

Gleichzeitig gibt es zu jeder Rampenlicht-Stunde auch einen Bonus, der aktiv ist. Dieser läuft genauso lange, wie auch die Rampenlicht-Stunde läuft.

Alle Rampenlicht-Stunden im März 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden sind jeweils in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr aktiv. Das Datum der jeweiligen Rampenlicht-Stunde findet ihr in der Tabelle.

Termin Pokémon & Boni 5. März Pamo und 2x Entwicklungs-EP 12. März Nidoran♀ und 2x Fang-Sternenstaub 19. März Vulpix, Quapsel, Schneppke sowie Hippopotas und 2x Fang-EP 26. März Hoppspross und 2x Fang-Bonbons

Rampenlicht-Stunde am 05. März

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 05. März 2024 trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf Pamo. Das Elektro-Pokémon stammt aus der 9. Spielegeneration und kann sich zu Pamamo und danach zu Pamomamo entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde werdet ihr von doppelten Erfahrungspunkten beim Entwickeln von Pokémon profitieren.

Lohnt sich das Event? Pamo und seine Entwicklungen sind weder in Raids, noch in der Kampfliga starke Pokémon. Die doppelten Erfahrungspunkte beim Entwickeln könnten für euch interessant sein, wenn sich einige Pokémon zum Entwickeln bei euch angestaut haben und ihr fleißig am Leveln seid.

Kann man Shiny-Pamo fangen? Pamo und seine Entwicklungen sind bisher noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 12. März

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde werdet ihr auf Nidoran♀ treffen. Das Pokémon aus der 1. Generation kann sich zu Nidorina und anschließend zu Nidoqueen entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon fangt, werdet ihr hierfür den doppelten Sternenstaub erhalten.

Lohnt sich das Event? Nidoqueen spielt als Angreifer für Raids keine Rolle. In der Kampfliga ist es im Bereich der Hyperliga akzeptabel, doch hier gibt es viele Pokémon, die sich besser eignen als Nidoqueen. Der Sternenstaub-Bonus kann sich für euch lohnen, wenn ihr euren Vorrat etwas auffrischen wollt.

Kann man Shiny-Nidoran♀ fangen? Ja, Nidoran♀ ist in Pokémon GO als Shiny verfügbar und kann auch in der Rampenlicht-Stunde angetroffen werden.

Rampenlicht-Stunde am 19. März

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In der Rampenlicht-Stunde am 19. März gibt es gleich 4 Pokémon, die im Vordergrund stehen. Hierbei handelt es sich um Vulpix, Quapsel, Schneppke sowie Hippopotas.

Welche Boni sind aktiv? Seid ihr in dieser Rampenlicht-Stunde unterwegs und fangt Pokémon, so erhaltet ihr hierfür die doppelten Erfahrungspunkte beim Fang.

Lohnt sich das Event? Trotz der Auswahl von gleich 4 Pokémon in dieser Rampenlicht-Stunde, spielen sie alle als Angreifer keine große Rolle. Quappo und Hippoterus sind in der Kampfliga akzeptabel, spielen jedoch nicht ganz oben mit. Hier könnten eher die zusätzlichen Erfahrungspunkte beim Fang von Pokémon für euch interessant sein.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja, alle 4 Pokémon sind bereits in ihren Shiny-Varianten in Pokémon GO anzutreffen.

Rampenlicht-Stunde am 26. März

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Hoppspross ist das Pokémon, das am 26. März in der Rampenlicht-Stunde auf euch wartet. Dieses Pokémon hat die Typen Pflanze und Flug und gehört zur 2. Spielegeneration. Es kann sich zu Hubelupf und danach zu Papungha entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde werdet ihr doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon erhalten.

Lohnt sich das Event? Hoppspross und seine Entwicklungen sind weder als Raid-Pokémon, noch als Angreifer in der Kampfliga zu empfehlen. Die doppelten Bonbons beim Fangen von Pokémon sind hier eventuell für euch interessant.

Kann man Shiny-Hoppspross fangen? Ja, Hoppspross ist bereits als Shiny in Pokémon GO verfügbar und wird auch in dieser Rampenlicht-Stunde in dieser Form anzutreffen sein.

Im März warten in Pokémon GO nicht nur Rampenlicht-Stunden auf euch. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Monat noch so auf euch wartet, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im März 2024 in Pokémon GO.