Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit 4 verschiedenen Monstern und EP-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 19. März 2024, wieder eine Rampenlicht-Stunde, bei der gleich 4 verschiedene Monster im Mittelpunkt stehen. Welche das sein werden, ob es sie als Shinys gibt und auf welchen Bonus ihr euch außerdem freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde findet in Pokémon GO jeden Dienstag statt. Bei dieser wird für eine Stunde ein ausgewähltes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt dann gefühlt an jeder Ecke in der Wildnis. Mit einem zusätzlichen Bonus soll das Event außerdem noch einmal aufgewertet werden.

Heute, am 19. März 2024, steht die 3. Rampenlicht-Stunde im März an und lässt für euch im Gegensatz zu anderen Events dieser Art gleich vier verschiedene Monster spawnen: Vulpix, Quapsel, Schneppke und Hippopotas. Was euch zum Kurz-Event außerdem erwartet und ob es sich überhaupt lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rampenlichtstunde am 19. März – Start, Boni & Shiny

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde startet heute, wie jeden Dienstag, pünktlich um 18:00 Uhr. Ihr habt dann eine Stunde Zeit, um die Inhalte des Kurz-Events zu nutzen, bis es um 19:00 Uhr auch schon wieder endet.

Welche Boni sind aktiv? Während des einstündigen Events könnt ihr heute überall in der Wildnis auf Vulpix, Quapsel, Schneppke und Hippopotas treffen. Wem die regulären Spawns nicht ausreichen, der kann mit Hilfe von Rauch weitere Exemplare anlocken. Abgerundet wird das Event durch einen EP-Bonus beim Fangen. So erhaltet ihr in dieser Zeit für jedes gefangene Pokémon die doppelten Erfahrungspunkte.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde?

Was sind das für Pokémon? Bei dem Feuer-Pokémon Vulpix und dem Wasser-Pokémon Quapsel handelt es sich um zwei Monster aus der 1. Spiele-Generation. Vulpix lässt sich zu Vulnona weiterentwickeln. Quapsel besitzt neben seiner ersten Weiterentwicklung Quaputzi außerdem noch zwei weitere Entwicklungen, zwischen denen man wählen kann: Quappo und Quaxo.

Bei Schneppke handelt es sich hingegen um ein Eis-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, was ihr je nach Geschlecht zu Firmontor oder Frosdedje weiterentwickeln könnt. Aus der 4. Generation stammt wiederum das Boden-Pokémon Hippopotas, was mit Hippoterus nur eine Weiterentwicklung besitzt.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja, ihr könnt alle vier Monster mit etwas Glück auch in ihrer jeweiligen schillernden Form fangen. Die Chancen darauf sind aber, anders als an den Community Days, nicht zusätzlich erhöht.

Für wen lohnt sich das Event? Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich heute vor allem für Trainer, die auf Shiny-Jagd gehen wollen. Durch den Bonus lassen sich beim Fangen außerdem einfach Erfahrungspunkte farmen. Dieser kann übrigens auch für andere Monster genutzt werden, die ihr in dieser Zeit fangt. Wer also keine Lust auf Vulpix, Quapsel, Schneppke und Hippopotas hat, kann sich beispielsweise auch eine Wunderbox zünden.

Wer auf der Suche nach einem starken Exemplar für die Raids oder die GO-Kampfliga ist, der wird bei den vier Monstern aber wohl eher weniger fündig. Keines von ihnen oder ihren Entwicklungen spielt unter den besten Angreifern in Pokémon GO mit. Quappo und Hippoterus sind lediglich solide Alternativen für die GO-Kampfliga.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde mit den vier Monstern heute nutzen? Oder hofft ihr lieber auf das nächste Event dieser Art? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

