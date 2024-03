Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Hoppspross und Bonbon-Bonus

Heute findet in Pokémon GO wieder eine Rampenlicht-Stunde statt, bei dem euch Hoppspross erwartet. Welchen Bonus es geben wird und ob es das Monster als Shiny gibt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO die sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Dieses Event geht 60 Minuten und stellt ein Pokémon in den Fokus, welches in der Zeit fast ausschließlich und in wesentlich höherer Anzahl erscheint. Außerdem wird für die Zeit der Rampenlicht-Stunde ein zusätzlicher Bonus aktiviert.

Heute könnt ihr dabei auf Hoppspross treffen. Das Pokémon stammt aus der 2. Spielegeneration und gehört zu den Typen Pflanze und Flug. Es kann sich zu Hubelupf und anschließend zu Papungha weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 26. März – Start und Boni

Wann beginnt die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich beginnt die Rampenlicht-Stunde heute, am 26. März, um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welche Boni sind aktiv? Während die Rampenlicht-Stunde aktiv ist, werdet ihr auf eine große Anzahl an Hoppspross treffen. Wenn ihr in dieser Zeit Rauch aktiviert, könnt ihr die Anzahl an Hoppspross noch weiter steigern.

Fangt ihr während der Rampenlicht-Stunde Pokémon, dürft ihr euch außerdem über die doppelte Anzahl an Bonbons freuen. Von den möglichen Boni der Rampenlicht-Stunde ist dieser nämlich dieses Mal aktiv.

Kann man Shiny Hoppspross fangen? Ja, während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr mit etwas Glück auch auf ein Shiny-Exemplar von Hoppspross treffen. Die Chance ist aber grundsätzlich nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Leider sind weder Hoppspross noch seine Entwicklungen starke Pokémon in Pokémon GO. Weder in den Kampfligen, noch in Raids lohnt es sich, Hoppspross oder seine Entwicklungen einzusetzen. Hierfür gibt es weitaus bessere Pokémon, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Freut ihr euch auf diese Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr daran teilnehmen? Oder interessiert euch weder Hoppspross noch der Fangbonus besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Weitere Termine, die in den nächsten Tagen noch anstehen, findet ihr in unserer Übersicht zu den Events im März 2024 in Pokémon GO.