Pokémon GO: Zarude kehrt zurück, aber nur gegen Geld – Das steckt im Event „Blühende Wunder“

Pokémon GO hat das Event „Blühende Wunder“ vorgestellt. Darin kehrt Zarude zurück, doch für das Pokémon benötigt ihr ein Ticket. Alle Infos zum Event.

Wann startet „Blühende Wunder“? Das Event startet am 21. März 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis zum 25. März 2024 um 20:00 Uhr.

Was steckt im Event? Im Event wird es Inhalte geben, die ihr nur für ein bezahltes Ticket im Shop bekommt, aber auch welche, die ihr ohne Kosten erhaltet.

Das Highlight des Events ist wohl die Rückkehr von Zarude. Der mächtige Pflanzen-Angreifer tauchte das letzte Mal im Oktober 2021 in Pokémon GO auf, kehrte danach aber nie wieder zurück – bis jetzt. Allerdings steckt das Pokémon in der Spezialforschung „Mich laust der Finsteraffe“, die man nur über das Ticket im Shop bekommt.

Wir fassen euch im Folgenden alle Inhalte des Events mit und ohne Ticket zusammen.

Blühende Wunder: Was kostet das Ticket und was bringt es?

Was kostet das Ticket? Das Ticket soll laut offizieller Ankündigung (via Pokémon GO live) 7,99 US-Dollar kosten. In einer ähnlichen Größenordnung dürfte es dann auch in Deutschland angeboten werden.

Es ist nur im Event-Zeitraum erhältlich, die Spezialforschung darin könnt ihr dann aber zeitlich unbegrenzt lösen.

Was bringt das Ticket? Mehrere Dinge. Das erste ist die Spezialforschung „Mich laust der Finsteraffe“, die euch die Begegnung mit Zarude bringt. Darüber hinaus stecken in den Belohnungen laut Ankündigung unter anderem:

2 Premium-Kampf-Pässe

6 Silberne Sananabeeren

5 Sonderbonbons

1 Rauch

Verschiedene Pokémon-Begegnungen der Typen Unlicht und Pflanze

Außerdem erhaltet ihr Boni im Event selbst:

Der Rauch ist verbessert und lockt folgende Monster verstärkt an. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert: Flabébé* eurer jeweiligen Region tauchen öfter auf Sodamak* Grillmak* Vegimak* Wommel* Waumboll mit Blumenkranz* Zorua* Flabébé* als Weißblütler und Orangeblütler erscheinen regionsübergreifend, aber seltener



Blühende Wunder: Welche Inhalte bringt das Event ohne Ticket?

Es gibt auch kostenlose Event-Inhalte, die ihr ohne das Ticket nutzen könnt. Dazu gehören beispielsweise Sammlerherausforderungen, die ihr für Belohnungen abschließen könnt, sowie Showcases mit verschiedenen Event-Pokémon.

Darüber hinaus tauchen jede Menge Monster auf. Die fassen wir hier für euch zusammen.

Neues Shiny: Flabébé kann nun erstmals als Shiny auftreten. Hier müsst ihr allerdings bedenken, dass die unterschiedlichen Formen jeweils nach Ort unterschiedlich erscheinen, da es sich bei Flabébé um ein regionales Pokémon mit unterschiedlichen Formen handelt.

Flabébé als Rotblütler erscheint in Europa, Naher Osten und Afrika. Das ist also die Variante, die man in Deutschland findet.

Flabébé als Blaublütler erscheint in der Region Asien-Pazifik.

Flabébé als Gelbblütler erscheint auf dem amerikanischen Kontinent.

Zudem gibt es noch die Weißblütler und Orangeblütler, die erscheinen überall.

Wilde Pokémon: In der Wildnis trefft ihr auf:

Bisasam*

Myrapla*

Tangela*

Hoppspross*

Fiffyen*

Blanas

Knilz*

Waumboll mit Blumenkranz*

Flabébé (je nach Region unterschiedlich)*

Wommel*

Vegimak* (seltener)

Grillmak* (seltener)

Sodamak* (seltener)

Zorua* (seltener)

Flabébé (Weißblütler)*

Flabébé (Orangeblütler)*

Feldforschungen: Hier trefft ihr auf eine Mischung folgender Monster:

Vulpix*

Quapsel*

Marill*

Schneckmag*

Waumboll mit Blumenkranz*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Grundsätzlich wurden bereits einige Events für den März angekündigt. Dazu gehören etwa Raid-Tage mit den Proto-Pokémon, der Community Day mit Flamiau oder auch die Rückkehr von Crypto-Mewtu. Dementsprechend ist in diesem Monat eine ganze Menge los. Damit ihr die Übersicht auf dem Schirm habt und nichts verpasst: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im März 2024.