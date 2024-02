Pokémon GO bringt euch zum Horizonte-Event coole neue Monster und Charaktere

Zum Start der neuen Season erwartet euch in Pokémon GO das Event Pokémon Horizonte: Die Serie , welches euch coole neue Monster und Charaktere bringt. Welche Inhalte euch außerdem zum Event erwarten, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO steht die neue Season Welt voller Wunder bereits in den Startlöchern und bringt euch direkt zu Beginn das Event Pokémon Horizonte: Die Serie . Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit der gleichnamigen Fernsehserie, die auf dem Fernsehsender Toggo zu finden ist.

Bei dieser erkunden die beiden Hauptfiguren Liko und Rory die Paldea-Region. Vor allem die Starter-Pokémon Felori, Kwaks und Krokel spielen dabei eine entscheidende Rolle, weshalb ihr diese auch zum Event in Pokémon GO ergattern könnt. Darüber hinaus feiern drei neue Monster ihr Debüt. Welche Spawns und Boni außerdem geplant sind, zeigen wir euch nachfolgend.

Wann läuft das Pokémon Horizonte: Die Serie -Event? Das Event zu Pokémon Horizonte: Die Serie startet am 05. März 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 11. März 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Knarbon, Crimanzo und Azuglaris feiern ihr Debüt

Was sind das für Pokémon? Während des Horizonte-Events könnt ihr erstmals auf Knarbon treffen. Dabei handelt es sich um ein Feuer-Pokémon aus der Paldea-Region, was sich entweder zu Crimanzo oder Azuglaris weiterentwickeln kann. Um die Entwicklung auszulösen, müsst ihr es als Kumpel nehmen und je nachdem, was ihr entwickeln wollt, gegen 30 Psycho-Pokémon oder 30 Geist-Pokémon kämpfen.

Knarbon, Crimanzo und Azuglaris (via pokemon.com)

Wie bekommt man Knarbon? Um euch das neue Pokémon zu sichern, müsst ihr fleißig Eier ausbrüten. Es versteckt sich nämlich neben anderen Monstern zum Event in den 2-, 5- und 10-km-Eiern. Danach könnt ihr es euch aber weiterhin in den 10-km-Eiern sichern. Als Shiny ist es leider vorerst noch nicht verfügbar.

Weitere Debüts im Spiel

Kostümiertes Pikachu: Ein weiteres Monster, dass ihr in einer neuen Verkleidung zum ersten Mal finden könnt, ist Pikachu. Dieses trägt zum Event eine Kapitänsmütze und erlernt obendrein auch noch die exklusive Attacke Volttackle .

Neue Charaktere: Passend zur Serie, werden auch die beiden Hauptcharaktere während des Events eine Rolle spielen. So könnt ihr Liko und Rory in Schnappschüssen begegnen.

Alle Spawns und Boni zum Horizonte-Event

Neben den neuen Pokémon und Charakteren könnt ihr während des Events auch auf altbekannte Monster treffen. Und auch der eine oder andere Bonus wird verfügbar sein. Nachfolgend seht ihr alle Inhalte, die euch erwarten. Alle Pokémon mit einem (*), könnt ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen finden.

Alle Spawns: In der Wildnis könnt ihr auf folgende Pokémon treffen:

Sichlor*

Nasgnet*

Felori

Krokel

Kwaks

Pamo

Pikachu mit Kapitänsmütze* (seltener)

Alola-Sleima* (seltener)

Tanhel* (seltener)

Alle Raid-Bosse: In den Raids erwarten euch folgende Gegner:

Raid Raid-Bosse Level-1-Raids Pikachu mit Kapitänsmütze*

Rihorn*

Wuffels* Level-3-Raids Chaneira*

Noctuh

Metagross

Alle Boni: Darüber hinaus könnt ihr während des gesamten Events von folgenden Boni profitieren:

doppelte EP beim Schlüpfen

Ballons von Team GO Rocket erscheinen häufiger

Überraschungen bei Schnappschüssen mit den Charakteren aus Pokémon Horizonte: Die Serie

Exklusive Attacke Volttackle beim Fangen von Pikachu mit Kapitänsmütze 90 Schaden in Trainer-, Arena- und Raid-Kämpfen senkt die Verteidigung des Anwenders um eine Stufe bei Trainerkämpfen

beim Fangen von Pikachu mit Kapitänsmütze Showcases mit verschiedenen Event-Pokémon

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Pikachu mit Kapitänsmütze*, Entoron, Panzaeron*, Wuffels*, Felori, Krokel & Kwaks

Knarbon ist auch nach dem Event in 10-km-Eiern zu finden

Hyper-Legendenbox mit 3 Fern-Raid-Pässen, 10 Premium-Kampf-Pässen und 10 Brutmaschinen für 14,99 Dollar im Webstore von Pokémon GO

Wie gefallen euch die Inhalte des Horizonte-Events? Auf welche Boni hattet ihr gehofft? Und werdet ihr versuchen euch das neue Monster zu sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Zur Sinnoh-Tour konntet ihr euch die Urformen von Dialga und Palkia für besondere Boni sichern. Was ihr tun könnt, wenn ihr den Abenteuereffekt nicht bekommen habt, zeigen wir euch hier.