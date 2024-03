Pokémon GO: Hacker zerstört seine jahrelang aufgebaute Pokémon-Sammlung – Er muss dabei zusehen

Einer der bekanntesten Pokémon GO Content Creator wurde gehackt und hat durch den Hacker seine Pokémon verloren. Und der hat das ganze sogar gefilmt.

Um wen geht es? Bei dem Trainer, der gehackt wurde, handelt es sich um FleeceKing. Dies ist ein bekannter “Pokémon GO”-Content-Creator und Streamer, der als erster Trainer in Pokémon GO Level 50 erreicht hat. Er hat zudem mehr als 2 Millionen Pokémon mit seinem Pokémon GO Account gefangen.

Seine wertvolle Sammlung an Pokémon, die er in den letzten Jahren aufgebaut hat, wurde von dem Hacker gelöscht. Und als wäre das nicht schon genug, hat der Hacker das ganze sogar noch gefilmt. Das Video dazu hat FleeceKing in seinem Beitrag auf X eingebaut.

Ich bin ein emotionales Wrack

Was sagt der Trainer dazu? FleeceKing schreibt auf X, dass er nicht weiß, wie der Hack passieren konnte und merkt an, dass Niantic sich die Situation anschaut:

Niemand hat meine Account-Daten, ich weiß nicht, wie und warum das passiert ist. Ich bin völlig sprachlos und völlig erschüttert und traurig. Das Niantic-Team arbeitet daran, es zurückzubekommen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nach dieser Situation die Motivation haben werde, zu spielen und weiterzumachen.

Weiterhin meint er, dass er die Motivation hinter solchen Aktionen nicht versteht und er unter dem Hack leidet. So schreibt er: Es ist traurig, dass es Menschen wirklich Freude bereitet, das Leben anderer Menschen in irgendeiner Weise zu zerstören und die Zerstörung anderer zu feiern. Ich bin ein emotionales Wrack.

Was sagt die Community dazu? Viele Stimmen aus der Community sprechen ihr Mitgefühl aus und zeigen Unverständnis für das Vorgehen solcher Menschen. Auch eine Vermutung zum Ablauf des Hacks findet sich in den Kommentaren.

Ein User stellt eine Vermutung auf, wie es zu dem Hack gekommen sei:

Er hat Screenshots von deinem Account verwendet, um gegenüber Niantic zu behaupten, dass dein Account tatsächlich ihm gehört. Es ist offensichtlich, dass er sich, als sein Konto gesperrt wurde, an Niantic gewandt hat und dort festgestellt hat, dass er das Eigentum an jedem Account beanspruchen kann, indem er Screenshots zeigt, die das “bestätigen”.

Ob dies tatsächlich das Vorgehen des Hackers war, ist nach aktuellem Stand unbekannt.

Weitere Kommentare zu dem Beitrag lauten:

Omg, das ist herzzerreißend, ich hoffe wirklich, dass sie deinen Account wieder zurückholen 😕 Lass es uns wissen, wenn du Neuigkeiten hast, Fleece… , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Es tut mir leid, das zu hören. Etwas Ähnliches ist mir vor kurzem auch passiert. Menschen können so grausam sein. Ich hoffe, sie bringen das für dich in Ordnung , schreibt ein weiterer Nutzer

, schreibt ein weiterer Nutzer Warum sind manche Leute so glücklich darüber, anderen den Spaß zu verderben, es ist ekelhaft , ist ebenfalls zu lesen

Bleibt abzuwarten, wie Niantic hier vorgeht, ob sie ihm helfen können und ob FleeceKing weiterhin die Motivation findet, Pokémon GO zu spielen.

Was sagt ihr zu dem Vorfall? Ist euch sowas in eurem Freundeskreis oder sogar selbst schon einmal passiert? Konnte Niantic in diesem Fall helfen? Schreibt uns eure Erfahrungen und Meinungen dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr hierzu bei uns fündig.