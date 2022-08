Spieler riefen dazu auf, im August aus Protest kein Apex Legends zu spielen – So sind die Spielerzahlen auf Steam

Was haltet ihr von #NoApexAugust? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Viele machen sich aber auch über den Boykott-Versuch lustig oder finden die Kritik am Spiel nicht berechtigt. Aufgrund der Spielerzahlen ist zu vermuten, dass die Apex-Gamer, die am Boykott tatsächlich teilnehmen, deutlich in der Unterzahl sind.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen User zu #NoApexAugust? Unter den Top-Posts auf Twitter unter #NoApexAugust lassen sich unter anderem folgende Kommentare finden (via Twitter ):

Insert

You are going to send email to