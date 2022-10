Twitch-Streamer schreit seine Frau an, weil sie zu lange lootet – Zuschauer lachen ihn aus

Ein Twitch-Streamer hat seine Ehefrau angeschrien und dafür jetzt haufenweise Kritik geerntet. Der Auslöser für das Verhalten des Streamers war, dass sie in Apex Legends zu lange gelootet hat, während er einen Kampf mit anderen Spielern führte.

Um wen geht es?

officialglockoma ist ein Twitch-Streamer mit 1.330 Followern

Die Ehefrau des Twitch-Streamers, in dem Infobereich seines Kanals „Mrs gLockoma“ genannt

Was ist passiert? Der Streamer officialglockoma hat mit seiner Ehefrau den Battle-Royal-Shooter Apex Legends gespielt und dabei live auf Twitch gestreamt.

Während des Streams kam es zu einem Gefecht mit gegnerischen Spielern, die den Streamer eliminierten. Die Spieler sind, den Aussagen des Streamers nach zu urteilen, schon vor der Auseinandersetzung in einem Kampf mit anderen Spielern gewesen. Sein Plan war es wohl, die Sieger nicht looten zu lassen und als dritte Partei in den Kampf einzusteigen.

In Folge seines ingame-Todes sah der Streamer die Schuld bei seiner Ehefrau, die ihm seiner Ansicht nach in dem Kampf hätte helfen müssen. Sie war während der Auseinandersetzung allerdings noch nicht im Gebäude, weil sie außerhalb noch Loot einsammelte.

Der Streamer drehte sich daraufhin zu seiner Frau um, die während des Clips hinter ihm in dem Bild seiner Kamera zu sehen war, und schrie sie lauthals an. Während seines Ausbruchs gab er ihr die Schuld an seinem Versagen.

Streamer brüllt: „Du machst diesen Mist immer und immer wieder“

Was ‚sagte‘ er zu seiner Frau? Der Streamer officialglockoma fragte seine Ehefrau mit erhobener Stimme: „Was hast du draußen gemacht? Hast du gelootet?“

Während des Sprechens wurde der Streamer immer lauter, setzte sogar sein Headset ab und brüllte zu ihr gerichtet: „So lange dauert das doch gar nicht! Du hast also gelootet?! Da drinnen sind Feinde, gegen die gekämpft wird. Warum erlaubt du ihnen zu looten?“

Bevor seine Ehefrau antworten konnte, führte er seinen Wutausbruch fort: „Du machst diesen Mist immer und immer wieder. Du erlaubst den Leuten zu looten… Ich verstehe es nicht!“

Anschließend geht der Clip noch einige Sekunden weiter. Er sagte, sie würde sich Zeit lassen und fragte seine Frau in einem gleichermaßen brüllenden sowie herablassenden Tonfall, ob sie vergesse, dass gekämpft werde.

Streamer lacht über Kritik an seinem Verhalten

Was sagen die Zuschauer? Wie das Online-Magazin dexerto.com schreibt, haben die Zuschauer den Streamer für sein Verhalten kritisiert, dieser sah jedoch keinen Fehler in seinem Verhalten, lachte über die Kritik seines Chats und erklärte:

Ich behandle meine Frau hervorragend, vielen Dank. Wollt ihr mehr über meine Frau und das Land, aus dem sie kommt, wissen? Und woher sie weiß, wie Frauen tatsächlich behandelt werden, verglichen mit der freien Welt der westlichen Gesellschaft? Warum gehst du nicht auf ihren Kanal und fragst sie verdammt noch mal. Ihr braucht alle einen großen Realitätscheck, Mann. Der Streamer officialglockoma via Twitch

Auch für diese Aussage habe er laut Dexerto Kritik von seinen Zuschauern erhalten. So habe eine Person im Chat gefragt: „Du hast also das Recht, sie so zu behandeln, nur weil sie von dort kommt? Was willst du damit sagen?“

Reddit lacht über den Streamer: Auf reddit gibt es einige Nutzer, die sich über den Streamer aufgrund seines Verhaltens in Verbindung mit seinem spielerischen Können lustig machen.

So schreibt u/Asstastic47, dass der Streamer in Gold festhängt und dafür seiner Frau die Schuld gibt. Andere nennen ihn einen Verlierer (via reddit). Generell steht neben der Kritik an dem Verhalten das Können des Streamers in dem Shooter im Fokus, weil er die Fehler nicht bei sich selbst sieht.

Auch ein anderer Nutzer auf reddit schreibt: „Der Typ spielt, seit das Spiel draußen ist (sieh dir sein erstes Abzeichen an) und er ist Hardstuck Gold, yikes.“

Hunderte Nutzer fordern einen Bann: Zusätzlich zu der Kritik und den Witzen gibt es einen nicht unerheblichen Teil der reddit-Nutzer, die einen Twitch-Bann des Streamers fordern. Der Clip, in dem er seine Ehefrau lauthals anschreit, sei nämlich weder der erste noch einzige Vorfall (via reddit).

Der Nutzer mattrick88 postete auf reddit zusätzlich eine Sammlung mit 7 Clips aus einem einzigen Stream, in dem officialglockoma ein ähnliches Verhalten zeigte und fragte, warum der Streamer noch nicht gebannt ist.

