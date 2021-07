Netflix will 2022 auch Games anbieten – Angeblich ohne Extra-Kosten

Offenbar reichen Serien, Filme und Specials bei Netflix nicht mehr aus: Der Streaming-Anbieter plant angeblich, im Laufe des kommenden Jahres 2022 in den Gaming-Markt einzusteigen.

Das ist die Situation bei Netflix: Einem Bericht des Portals “Bloomberg” zufolge will sich der Streaming-Anbieter Netflix breiter aufstellen und in den Gaming-Markt einsteigen. Dafür hat er sich bereits Unterstützung gesucht.

Mike Verdu soll als Vize-Präsident im Bereich “Gaming Development” bei Netflix tätig werden. Zuvor hatte er als Führungskraft bei Unternehmen wie EA und Facebook fungiert und unter anderem an der Oculus VR gearbeitet.

Diese Verpflichtung soll der nächste Schritt in Richtung eines Gaming-Bereichs bei Netflix sein: Innerhalb des nächsten Jahres soll Netflix dann Spiele auf der Streaming-Plattform anbieten wollen.

Gaming würde eine neue Sparte auf Netflix bilden. Auf den Preis der Abos soll das aber erstmal keine Auswirkungen haben, heißt es von Quellen, die anonym bleiben möchte.

Bloomberg zufolge soll die Netflix-Aktie bereits um 3,3 % gestiegen sein, nachdem der neue Plan bekannt wurde.

XBox Game Pass gilt als “Netflix für Games” – Macht Netflix das bald selbst?

Gibt es schon Vorbilder in dem Bereich? Dass Streaming und Games Überschneidungen haben, ist an sich auch nichts neues. So setzen etwa Services wie Stadia, PlayStation Now oder der Gamepass auf Abo-Modelle, mit denen Spieler eine Reihe an Games zur Verfügung gestellt bekommen, diese aber nicht direkt besitzen.

Die Spiele können gespielt werden, aber eben nicht wirklich “gekauft”. Das entspricht im Grunde dem Netflix-Film-Serien-Modell.

Gerade der Xbox Game Pass gilt wegen seiner “Gaming-Flatrate” bereits als “Netflix für Gamer” – da liegt es nahe, dass Netflix so ein Angebot selbst bieten könnte. Die Infra-Struktur große Datenmenge übers Netz zu den Leuten zu schicken, haben sie ja – Ob sie dann Videospiele übertragen oder Filme spielt keine große Rolle.

Konkurrent Amazon bastelt an eigenen Spielen wie New World

Auch Streaming-Konkurrent Amazon hat sich in der Gaming-Sparte bereits versucht. So gibt es etwa Boni für Spieler, die Prime Gaming nutzen. In Sachen eigene Games lief der Start bei Amazon allerdings holprig: Der Shooter “Crucible” verschwand komplett von der Bildfläche, ebenso wie das Spiel Breakaway. Auch das MMO zu Herr der Ringe ging verloren.

Aktuell wird allerdings am MMO New World gearbeitet. Das hatte zwar auch keinen guten Start und musste zurückgenommen werden, ist nun aber wieder auf dem Weg in Richtung Release.

Es gibt also durchaus Vorbilder. Wie Neteflix’ Modell letztlich aussehen wird, bleibt aber erstmal abzuwarten.

Die 15 besten Multiplayer-Spiele im Game Pass, dem Netflix für Games

Netflix und Gaming – passt das?

Grundsätzlich stehen Unterhaltungsprogramme wie Filme oder Serien in Konkurrenz mit Games: Schließlich sind dies alles Medien, die man nutzt, um die Freizeit zu füllen.

Auch in der Vergangenheit hat Netflix bereits Überschneidungen zum Gaming-Markt gefunden. So gab es etwa ein kleines, offizielles Spiel im Pixel-Look zur Serie Stranger Things – und Kollaborationen mit Spielen wie Fortnite, Dead by Daylight und Rocket League hatte die Serie auch.

Außerdem gab es eine spezielle Folge der Serie “Black Mirror” namens Bandersnatch, die interaktiv spielbar war und unterschiedliche Enden fand. Je nachdem, wie der Zuschauer die Handlung der Folge steuerte.

Wie seht ihr das Thema? Ist eine Gaming-Sparte bei Netflix was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!