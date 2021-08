Neue Waffe in CoD Warzone macht Probleme – Cheat-Anbieter spottet: Bei uns funktioniert’s

Nicht nur im Spiel selbst machen Schummler Call of Duty: Warzone kräftig zu schaffen. Nun wurden die Entwickler des Battle Royale sogar auf Twitter fies von einem der größten Cheat-Anbieter für CoD getrollt.

Das ist für viele das größte Problem von Warzone: Wer sich auch nur ansatzweise für CoD Warzone interessiert, dürfte wissen: Cheater und Hacker sind im hauseigenen Battle Royale von Call of Duty ein Riesen-Problem – auch jetzt, kurz vor Start der Season 5 und gerade auf dem PC.

Zwar kämpft der Publisher Activision hart gegen die Verbreitung von Cheat- und Hacking-Software und bannt immer wieder massenweise nachgewiesene Schummel-Accounts, doch gefühlt sind die ganzen Maßnahmen und Erfolge – beispielsweise gegen Cheat-Shops – nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So richtig bekommt man das Problem offenbar nicht in den Griff – gefühlt ist immer mehr das Gegenteil der Fall. Zahlreiche Spieler sind deshalb genervt und kehren dem Battle Royale den Rücken, darunter auch so manche prominente Streamer und Community-Mitglieder.

Im gleichen Zuge werden auch die Cheats immer ausgefeilter und umfangreicher, die Cheat-Seiten dreister. So gab es beispielsweise schon kostenlose Probewochenenden für Schummel-Software, an denen die Server von fiesen Betrügern überrannt wurden. Wie weit das Ganze dabei schon geht, zeigt die jüngste Troll-Aktion eines der größten und beliebtesten Cheat-Anbieters für CoD – EngineOwning.to.

Cheat-Anbieter macht sich öffentlich über Entwickler lustig

Das war der Auslöser: Vor Kurzem hatte Warzone ein Problem mit der erst kürzlich veröffentlichten, neuen Waffe CX-9. Dort haben die Freischaltung der Knarre sowie das Leveln der Waffe nicht richtig funktioniert. Dazu setzte Raven Software, der federführende Entwickler von Warzone, einen Tweet ab, in dem man erklärte, dass man sich des Problems angenommen hat.

So wurden die Entwickler vorgeführt: Auf diesen Tweet gab es eine richtig fiese Antwort von EngineOwning, die gleichzeitig die Werbetrommel für die neuesten Features ihrer Schummel-Software rührten. So hieß es vom Cheat-Anbieter: “Tut uns leid, das zu hören! Wenn ihr sie [die neue Waffe] immer noch nutzen wollt – unser “Alles Freischalten”-Feature schaltet alle Waffen frei, inklusive der CX-9″.

So fies ging es weiter: Dabei blieb es jedoch nicht. Einen Tag später veröffentlichte Raven Software ein Update für Warzone, das dieses Problem mit der CX-9 behob. Auch das vermeldete man auf Twitter. Doch auch hier gab es einen fiesen, sarkastischen Seitenhieb gegen die Entwickler.

So schreib EngineOwning: “Puh, was für eine Erleichterung! Endlich ein Unternehmen, dem wir vertrauen können und das dringend benötigte Fixes liefert! Wer, wenn nicht ihr, sind in der Lage, zu garantieren, dass alles freigeschaltet werden kann? Wir wüssten nicht, wer das sonst könnte.”

Und am Ende des Tweets streute der Cheat-Anbieter nochmal so richtig Salz in die Wunde: “Als Nächstes mal Anti-Cheat fixen?”

Hier sieht man besonders gut, wie selbstsicher sich führende Cheat-Hersteller und -Anbieter mittlerweile fühlen. Doch um die Demütigung nochmals etwas schmerzvoller zu gestalten, gewährte EngineOwning jedem Kunden einen Preisnachlass von 15 %, wenn man beim Bezahlvorgang den Coupon-Code “RAVENANTICHEAT” verwendet.

Das Ganze sorgte in den sozialen Medien für allerlei Lacher. Selbst zahlreiche leidenschaftliche Cheat-Verfechter amüsierten sich über diese Troll-Aktion. Das Traurige dabei: Aktuell hat man leider wirklich den Eindruck, als würden die Entwickler auch im Spiel den Kampf gegen die Cheater und Hacker verlieren.

Was haltet ihr von der Aktion? Gut getrollt oder eigentlich alles andere, als zum Lachen? Wie seht ihr aktuell die Cheat-Problematik im Battle Royale von Call of Duty?