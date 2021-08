Lange gab es Gerüchte um die Waffe, nun ist sie endlich in öffentlichen Matches spielbar: die Maschinenpistole CX-9 aus Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone. Wie ihr die Waffe freispielt und was sie drauf hat, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was ist da los? Call of Duty: Modern Warfare ist das CoD aus 2019 und eigentlich längst am Ende seines Lebenszyklus. Jedoch hatten die Entwickler noch ein paar Waffen im Schrank, die bisher nicht in öffentlichen Matches und dem Battle Royale Warzone spielbar waren:

Sykov-Pistole

CX-9

RAAL LMG

Alle 3 Waffen sind Teil aus dem Survival-Modus von CoD MW und kommen nach und nach auch zur Warzone. Die Sykov-Pistole kam schon vor einer Weile und nun hat es auch die Maschinenpistole CX-9 komplett ins Spiel geschafft. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Waffe bekommt und ob sie so OP ist, wie man es bei einem Release erwartet hat.

CX-9 freischalten – So kommt ihr an die neue MP

Wie bekomme ich die Waffe? Vorweg: Die Waffe kommt aus CoD MW und ihr könnt die Aufgabe zum Freischalten nur in Modern Warfare oder Warzone erledigen. In Cold War könnt ihr die Waffe weder freischalten, noch einsetzen. Ihr bekommt die Maschinenpistole CX-9 über 2 Wege:

Schafft 2 Weitschuss-Kills mit einer Maschinenpistole in 5 verschiedenen Matches

Kauft das „Soap Operator-Bundle“ im Echtgeld-Shop

Um Weitschuss-Kills zu landen, muss der Feind mindestens 30 Meter von euch entfernt sein. Am schnellsten geht die Aufgabe im normalen Multiplayer-Modus von CoD MW. Schnappt euch eine MP mit wenig Rückstoß, wie die MP7, und achtet bei euren Kills auf einen gewissen Abstand zwischen euch und dem Gegner. Spielt die Matches am besten immer komplett zu Ende, sonst kann es Probleme mit der Freischaltung geben.

Spielt ihr nur Warzone, rockt den Beutegeld-Modus mit einer MP. Landet beim Schauplatz „Storage Town“ und holt eure Weitschuss-Kills. Habt ihr die beiden Kills sicher, könnt ihr das Match verlassen und die Kills zählen trotzdem.

Vorsicht beim Bundle-Kauf: Wenn ihr euch die MP für CoD-Points im Shop besorgt, bekommt ihr nur die Bauplan-Version. Ihr levelt die Waffe bei Benutzung, könnt die CX-9 jedoch noch nicht umbauen. Die Basis-Version müsst ihr euch über die Aufgabe freispielen.

CX-9 kassiert schon vor Release einen Nerf – Nicht OP!

Was kann die MP? Der CoD-YouTuber und Warzone-Experte „JGOD“ hat sich die CX-9 direkt genauer angesehen und stellt fest: Die neue MP wurde generft und kommt nicht mit den starken Werten ins Spiel, die sie im Survival-Modus hatte. Eine gute Nachricht für die Meta in Warzone.

Dennoch attestiert er der CX-9 eine gewisse Stärke als gut kontrollierbare MP mit hohem Nachlade-Tempo, einer guten Reichweite des ersten Schadensbereiches und hoher Feuerrate:

Time-to-Kill Brust: 588 Millisekunden

Feuerrate: 1.020 Kugeln / Minute

Reichweite: 17 Meter ohne Aufsätze

Nachlade-Tempo: 0,885 Sekunden mit Fingerfertigkeit

Mobilität im Vergleich zu „Cold War“-MPs eher durchschnittlich

Die Werte machen die CX-9 zu einem starken Verbündeten im Nahkampf, besonders in Modi mit größeren Teams. Die Waffe verbrennt eure Munition geradezu. Doch das schnelle Nachladen mit Fingerfertigkeit lässt euch das beinahe vergessen – 0,885 Sekunden mit Fingerfertigkeit sind ein Hammerwert und die Waffe ist extrem schnell wieder bereit.

JGOD schlägt auch gleich ein Setup vor. Der YouTuber macht besonders darauf aufmerksam, dass der Lauf mit dem integrierten Mono-Schalldämpfer eure Mobilität stark beeinträchtigt. Er sieht die CX-9 als reine Maschinenpistole für den Bereich bis 15-20 Meter zum Einsatz mit Visier oder Hüftfeuer.

Warzone: CX-9 Setup von JGOD

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Schaft: CX-FR

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Trommeln

Extra: Fingerfertigkeit

Wollt ihr die Analyse von JGOD selbst begutachten, binden wir euch sein englisches Video hier ein:

Nun kam die CX-9 zusammen mit dem beliebten Operator Soap doch noch zu Warzone und die Public-Matches in CoD MW. Wie sich die Maschinenpistole in der Meta schlägt, werden die nächsten Tage zeigen. Die Waffe hat ein gewisses Potenzial, wird es aber bei der aktuellen Konkurrenz bei den MPs nicht leicht haben.

Eine Übersicht mit den aktuellen besten Maschinenpistolen in Warzone findet ihr hier.