CoD Warzone: Clip zeigt, warum ihr niemals ein Geschütz auf einen Truck bauen solltet

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagen die Spieler dazu? Auch wenn es ein neuer Fehler im Spiel ist: Die Stimmung im Thread zum Clip auf reddit ist sehr gut. Viele Spieler freuen sich über die Show-Einlage der Bertha, wie die großen Trucks in der Community gern genannt werden:

Erstaunt und leicht verängstigt gewinnt Adam noch etwas Abstand von dem physikalischen Phänomen, das sich vor ihm abspielt. Der Truck kam durch das Baum-Klettern in Rückenlage und explodierte kurz nach dem Kontakt mit dem Boden. Ein spannendes Zusammenspiel von potenzieller und kinetischer Energie in einem verrückten Glitch.

Adam baut das Geschütz auf einen Truck. Normalerweise könnt ihr den Killstreak nicht auf einem Truck abstellen, doch mithilfe einer Panzerungskiste lassen sich so einige Platzierungs-Mechaniken in Warzone austricksen. Als das Geschütz steht, setzt sich Adam gemütlich ans Steuer, legt seine Fahrerkarte ein und drückt aufs Gas.

Das Geschütz kann damit hilfreich sein und erlaubt spannende taktische Optionen. Es ist ein neuer Kniff im Spiel, der das Gameplay bereichert. Kein Wunder also, dass Spieler mit dem neuen Geschütz so einiges anstellen, um einen Vorteil aus dem automatischen Feuerturm zu ziehen. Auf einen Truck solltet ihr das Teil aber nicht stellen.

Call of Duty fährt im Allgemeinen einen eher realistischen Ansatz und verzichtet auf allzu verrückte, physikalische Spielereien in seinen aktuellen Titeln – das gilt auch für Call of Duty: Warzone . Doch nicht immer bleibt das Battle Royale der „echten“ Physik treu, was deutlich wird, wenn ihr ein Geschütz auf einen Truck stellen wollt.

