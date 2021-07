Warzone: Spieler findet genialen Weg, Gegner mit seinem Heli zu trollen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Habt ihr auch solche Troll-Moves auf Lager, mit denen ihr eure Gegner gerne mal ärgert? Oder wurdet ihr auch schon fies getrollt und müsst euch bis heute daran zurückerinnern? Dann schreibt uns eure Erfahrungen zum Thema Trolling in Warzone doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Wir binden euch an dieser euch an dieser Stelle das TikTok-Video mit der coolen Aktion ein:

