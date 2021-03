Spieler zeigen fiese Köder-Falle in CoD Warzone, die einfache Kills beschert

Ein hinterhältiges Team hat eine miese Falle in Call of Duty: Warzone aufgestellt, um ahnungslose Spieler abzuräumen. Den „Bauplan“ und das sympathische Gelächter des Trupps, als jemand in die Falle tappt, findet ihr hier auf MeinMMO.

Die Evolution hat den Lebewesen auf unserer Erde unzählige Möglichkeiten geschenkt, um Beute in die Falle zu locken. Ein paar Spieler der Call of Duty: Warzone dachten sich wohl – „Davon sollten wir lernen“.

Sie stellten im Bereich “Boneyard” eine unwiderstehliche Falle auf und lockten damit unvorsichtige Beute in ihr Netz, ähm, Schussfeld.

Bei der Killstreak-Falle kann niemand widerstehen

Wie sah das aus? Von der ganzen Aktion gibt es einen Clip auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie haben sie das gemacht? Der Trupp stellte die Falle in der Nähe einer Buy-Station auf. Sie kauften zusammen mehr als 10 Killstreaks und brachten diese in ein Gebäude in der Nähe. Das ist gar nicht so leicht, denn man kann die Killstreaks nicht einfach ablegen.

Also mussten sie immer einen aufheben, einen Schritt Richtung Haus gehen, einen zweiten Killstreak aufheben und dann Stück für Stück zum Gebäude kommen. Am Ende liegen knapp ein Dutzend Killstreaks offen und gut sichtbar im unteren Bereich des Hauses.

Der komplette Trupp versteckte sich daraufhin in der Dachkonstruktion des Gebäudes – und es begann das gute, alte Wartespiel. Wie lange der Trupp auf sein Opfer wartete, verrät der Thread-Ersteller nicht. Doch irgendwann kommt ein ahnungsloser Soldat ins Haus und kassiert unter dem schallenden Gelächter des Trupps ein paar Kugeln.

Was sagen die Spieler dazu? Beinahe alle Kommentare im Thread zum Video sind positiv. Zudem konnte der Clip bereit fast 3.000 Upvotes sammeln. Die User freuen sich über solche Videos, die zeigen, wie man Spaß mit ausgefallenen Aktionen in einem Spiel haben kann:

Keyrov: „Das ist genial. Gute Arbeit, Mate. Ich applaudiere der Kreativität.“

FormedBoredom: „Genau sowas will ich sehen. Leute, die blöde Dinge anstellen und Spaß an ihrem Spiel haben.“

Matty2G: „Du bist die schlimmste Art von Mensch und ich liebe es. 😂 Wenn ich jetzt einen dicken Haufen mit Killstreaks sehen, renne ich einfach weg.“

Battle Royales bieten viele Möglichkeiten, um seine Feinde auszuspielen. Das ist einer der großen Reize des Genres, denn jede Runde ist anders, verlangt neue Taktiken und manchmal auch ein paar irre Ideen, um ans Ziel zu kommen.

Falls ihr es allerdings etwas geordneter mögt, dann findet ihr hier 3 Taktiken, die euch in CoD Warzone sicher und stark ins Endgame bringen.