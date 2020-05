CoD Warzone: Spieler zerlegt 2 Trucks in Clip – „Hab meinen Kaffee ausgespuckt“

In einem kurzen Clip bewies ein Spieler von Call of Duty: Warzone große innere Ruhe. 2 Trucks rasten direkt auf ihn zu und er konnte grade noch so ein C4-Paket zünden.

Was ist da passiert? In einer Runde „BR 4er“ bei Call of Duty: Warzone lief der Spieler „Watkinssss“ auf einen SUV zu, um das Fahrzeug mit einem gekonnten C4-Wurf aus dem Match zu bomben. Schon diese Aktion sieht sehr gelungen aus.

Doch offenbar hatten die großen Brüder des Kombis etwas gegen diese Pöbeleien. Schon Sekunden später sieht sich der Spieler mit 2 großen Trucks konfrontiert, die beide fast nebeneinander auf ihn zurasen.

Geistesgegenwärtig schafft es „Watkinssss“ eine weitere Ladung des Plastik-Sprengstoffs auf die nahende Bedrohung zu schmeißen und hochzujagen. Nur wenige Meter vor ihm gehen C4 und Trucks in die Luft. Ein spektakulärer Schreck-Moment, den der Spieler sogar überlebte.

2 Trucks vs. 1 Spieler – Klarer Sieger

Wie sah das aus? Auf reddit teilte „Watkinssss“ den Clip dazu und zeigt ein leicht verwackeltes Handy-Video, was der Qualität der Aktion aber kaum schaden kann:

Die LKWs explodieren kurz vor seinem Gesicht. Wäre das C4 auch nur den Bruchteil einer Sekunde später hochgegangen, hätte er den Angriff nicht überlebt. So ist ein echt krasser Clip draus geworden, der an die 3.700 Upvotes (29. Mai, 15 Uhr) im „CoD: Warzone“-Subreddit sammeln konnte.

Warum hat das geklappt? Der Damaskus-Waffenskin zeigt, dass der Spieler viel Erfahrung in Modern Warfare und wahrscheinlich auch schon der Warzone gesammelt hat. Der gekonnte C4-Wurf auf den SUV verdeutlicht das nochmal. Er blieb cool, achtete wahrscheinlich auf seine Mini-Map und war so schon halbwegs darauf vorbereitet, weitere Fahrzeuge hochzujagen.

Dazu kam, dass die Trucks bereits vorher Schaden genommen haben. Im Video sieht man, dass zumindest das Fahrzeug, das näher bei ihm ist, schon etwas qualmt. Normalerweise reicht ein Paket C4 oder ein Schuss der Raketenwerfer der Warzone nicht aus, um einen Truck zu erledigen. Hier hatte er Glück, dass die Explosion des C4 und des ersten Trucks auch den zweiten LKW in die Luft jagte.

Auch sein Überleben war etwas glücklich. Er verlor etwas mehr als seine Rüstungs-Platten und das, obwohl die Fahrzeuge ihm wirklich nahe kamen. Hier haben wieder nur Zentimeter gefehlt und es hätte ihn mit umgerissen.

Wie sehen die Reaktionen aus? So einige Kommentatoren in dem Thread zeigen sich begeistert von dem aufregenden Clip:

Tabsalina: „Heilige S*** Dude, ich habe meinen Kaffee ausgespuckt“

KingTairon: „Wow 😳“

gracemwx: „Woah Dude, das ist verrückt 😳“

Monoblueplayer: „Was für ein netter Clip. Schade, dass du ihn nicht in HD hast.“

Die meisten der mehr als 200 Kommentare drehen sich allerdings nicht um das Video.

Manche wollen das Setup seines Sturmgewehres „Kilo 141“ wissen, doch die meisten diskutieren über die Wirkung und Kraft von C4. So einige empfinden es als unpassend und verwirrend, dass C4 zwar eine Menge Schaden bei Fahrzeugen anrichtet, aber wenig effektiv gegen menschliche Feinde ist.

